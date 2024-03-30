Μετά από ένα ακόμη πολύ απαιτητικό παιχνίδι σωματικά και πνευματικά, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε σπουδαία νίκη με σκορ 81-79 επί της Βίρτους στην Μπολόνια, φτάνοντας ακόμη πιο κοντά στο πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs της Ευρωλίγκας.

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του, αλλά και την κούρασή τους, μάλιστα, ο Εργκίν Αταμάν τους έκανε μια έκπληξη. Ο Τούρκος τεχνικός, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ανακοίνωσε στους παίκτες διήμερο ρεπό, κίνηση που πανηγυρίστηκε... περισσότερο και από το buzzer beater του Κέντρικ Ναν!

«Έχουμε δύο ακόμη τελευταία παιχνίδια. Αφού είδα το δεύτερο ημίχρονο, που παίξαμε άσχημα, και κατάλαβα ότι πολλοί παίκτες είναι κουρασμένοι, σας δίνω δύο μέρες ρεπό», ήταν τα λόγια του Αταμάν στους παίκτες του «τριφυλλιού».

Αξίζει να σημειωθεί πως το διήμερο ρεπό έχει νόημα και από πλευράς προγράμματος, αφού το προγραμματισμένο για Κυριακή (31/03) παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR με τον Προμηθέα Πάτρας για τη Stoiximan Basket League αναβλήθηκε. Αυτό σημαίνει πως η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας είναι το ματς με την Μπάγερν στο Μόναχο, την επόμενη Παρασκευή (05/04).

Δείτε το βίντεο:

