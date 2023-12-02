Παναθηναϊκός: Το «σφιχτό» rotation του Αταμάν και η δύσκολη συνέχεια

Το ματς στο Βελιγράδι ήταν μεγάλη ευκαιρία για μια εκτός έδρας νίκη «statement», όμως ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα «κενά» διαστήματα και έχασε ένα δικό του φαινομενικά ματς. Πλέον μπαίνει σε ένα δύσκολο πρόγραμμα τριών ματς σε 6 μέρες, με το κάθε παιχνίδι να ελλοχεύει κινδύνους και να έχει την δική του σημασία.

Η πρώτη φορά που… πλήρωσε το σφιχτό rotation

O Aταμάν δείχνει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια να στοχεύει κυρίως στο αποτέλεσμα, χωρίς να τον νοιάζει να μοιράσει χρόνο και να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.