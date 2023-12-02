Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Το «σφιχτό» rotation του Αταμάν και η δύσκολη συνέχεια

Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε ένα δύσκολο και απαιτητικό διάστημα 3 αγώνων, αρχής γενομένης από το σημερινό ματς με την Καρδίτσα. Γράφει ο Δημήτρης Φωτιάδης.  

Παναθηναϊκός: Το «σφιχτό» rotation του Αταμάν και η δύσκολη συνέχεια

Το ματς στο Βελιγράδι ήταν μεγάλη ευκαιρία για μια εκτός έδρας νίκη «statement», όμως ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα «κενά» διαστήματα και έχασε ένα δικό του φαινομενικά ματς. Πλέον μπαίνει σε ένα δύσκολο πρόγραμμα τριών ματς σε 6 μέρες, με το κάθε παιχνίδι να ελλοχεύει κινδύνους και να έχει την δική του σημασία.

Η πρώτη φορά που… πλήρωσε το σφιχτό rotation

O Aταμάν δείχνει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια να στοχεύει κυρίως στο αποτέλεσμα, χωρίς να τον νοιάζει να μοιράσει χρόνο και να δώσει ευκαιρίες σε παίκτες. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark