Παναθηναϊκός: Συμφώνησαν οι Γερμανοί για Φώτη Ιωαννίδη

Τα σενάρια για την Γερμανία και τον Φώτη Ιωαννίδη πάνε και έρχονται τον τελευταίο καιρό. Είναι εμφανές ότι η πολύ καλή απόδοση του Φώταρου έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον από μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης.

Μερικές ομάδες όμως δεν έμειναν στο ενδιαφέρον και αποφάσισαν να κάνουν πρόταση στον Έλληνα φορ, με την ελπίδα να τον αποκτήσουν.

Παρόλα αυτά η ΠΑΕ επιμένει στο ότι ο Φώτης δεν πωλείται. Αυτά όμως ακουγόντουσαν μόνο από την Ελλάδα μέχρι που τώρα ακούστηκε και από το εξωτερικό.

