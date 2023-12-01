Δεν τα παρατάει για Εμπαπέ και επιστρέφει με νέα πρόταση στις αρχές του 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης

Δεν έχουν παιχτεί ακόμα τα τελευταία επεισόδια του σίριαλ που αφορά το ποδοσφαιρικό μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 24χρονος Γάλλος σταρ αποτελεί εδώ και μήνες τον διακαή μεταγραφικό πόθο της Ρεάλ Μαδρίτης, επιλέγοντας όμως να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν το περασμένο καλοκαίρι και ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, «Relevo», η Ρεάλ αναμένεται να κάνει νέα προσπάθεια για να τον εντάξει στο ρόστερ της ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι, καταθέτοντάς του πρόταση πλουσιοπάροχου συμβολαίου στις αρχές του 2024.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το εν λόγω ρεπορτάζ, σε περίπτωση που ο Εμπαπέ δεν δώσει άμεσα τη θετική του απάντηση, η «βασίλισσα» δεν πρόκειται να τον περιμένει και θα στραφεί σε άλλους μεταγραφικούς στόχους, κλείνοντας μια για πάντα την πόρτα στον Γάλλο.

Último intento por Mbappé: el Real Madrid irá a por él en 2024.



▪ En Valdebebas preparan una oferta para fichar al francés, aunque será él quien tenga que dar el paso.



▪ No le esperarán hasta el final.@JorgeCPicon 🤝 @MatteMoretto https://t.co/67KZK14e9G — Relevo (@relevo) December 1, 2023

