Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δεν τα παρατάει για Εμπαπέ και επιστρέφει με νέα πρόταση στις αρχές του 2024 η Ρεάλ Μαδρίτης

Την πρόθεση της Ρεάλ Μαδρίτης να επιστρέψει με την τελική της πρόταση προς τον Κιλιάν Εμπαπέ στις αρχές του 2024, αποκάλυψε ισπανικό Μέσο

Εμπαπέ

Δεν έχουν παιχτεί ακόμα τα τελευταία επεισόδια του σίριαλ που αφορά το ποδοσφαιρικό μέλλον του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο 24χρονος Γάλλος σταρ αποτελεί εδώ και μήνες τον διακαή μεταγραφικό πόθο της Ρεάλ Μαδρίτης, επιλέγοντας όμως να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν το περασμένο καλοκαίρι και ενώ το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν.

Σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο, «Relevo», η Ρεάλ αναμένεται να κάνει νέα προσπάθεια για να τον εντάξει στο ρόστερ της ως ελεύθερο το ερχόμενο καλοκαίρι, καταθέτοντάς του πρόταση πλουσιοπάροχου συμβολαίου στις αρχές του 2024.

Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το εν λόγω ρεπορτάζ, σε περίπτωση που ο Εμπαπέ δεν δώσει άμεσα τη θετική του απάντηση, η «βασίλισσα» δεν πρόκειται να τον περιμένει και θα στραφεί σε άλλους μεταγραφικούς στόχους, κλείνοντας μια για πάντα την πόρτα στον Γάλλο.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark