Την αποφασιστικότητα που έδειξε ο Παναθηναϊκός να γυρίσει το εις βάρος του 3-0 από τη Βιγιαρεάλ, άσχετα αν, τελικά, δεν τα κατάφερε μνημόνευσε ο Φώτης Ιωαννίδης σε δηλώσεις του στους απεσταλμένους του ελληνικού Τύπου, μετά το 3-2 στο «Θεράμικα».

Με τον διεθνή Έλληνα επιθετικό να κάνει λόγο για ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, να εκφράζει την βεβαιότητα ότι το «τριφύλλι» θα κάνει… αυτό που πρέπει απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα αλλά και ότι θα βρει τον δρόμο του!

Παράλληλα, ο Ιωαννίδης αναρωτήθηκε γιατί να μην μείνει στον Παναθηναϊκό… για πάντα και έβαλε πλάτη για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Αναλυτικά όσα είπε ο 23χρονος σέντερ φορ των «πράσινων»:

Για την εμφάνισή του και την αλλαγή της εικόνας της ομάδας όταν πέρασε στο γήπεδο στο 60’: «Κάθε εβδομάδα είμαι σε ετοιμότητα και θέλω να είμαι σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση. Είτε ο προπονητής αποφασίζει να ξεκινήσω, είτε όχι, εγώ θέλω να κερδίζει η ομάδα γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κι αυτό προσπαθώ να κάνω. Να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Δυστυχώς σ’ αυτό το ματς με τη Βιγιαρεάλ δεν τα καταφέραμε. Όλοι το πιστεύαμε. Στο ημίχρονο είπα στα παιδιά πως εάν βάζαμε ένα γκολ, θα ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Το βάλαμε και στο 3-0 και είδαμε ότι ακόμη κι από αυτό το σκορ, μπορούσαμε να φτάσουμε στην ανατροπή. Το πιστεύαμε, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε...».

Για το τι κρατάει από την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου: «Γνωρίζουμε ότι έχουμε μία πολύ καλή ομάδα, η οποία δεν πρέπει να τα παρατάει και δεν τα παρατάει ποτέ. Αυτό κρατάω προσωπικά, η ομάδα πάλεψε ως το τέλος για να πάρει ένα αποτέλεσμα σ’ αυτό το γήπεδο».

Για το καθοριστικό παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα που ακολουθεί στις 14/12: «Ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε στην Ευρώπη και το 2024. Γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Το ματς στη Λεωφόρο είναι κρίσιμο και θα ανταπεξέλθουμε όπως πρέπει».

Για το γεγονός ότι τον παρακολούθησαν πάλι αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες: «Η δουλειά μου είναι ο Παναθηναϊκός και να προσπαθώ να κερδίζω κάθε παιχνίδι με την ομάδα μου. Αυτό είναι το μόνο που σκέφτομαι. Το μυαλό μου είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Οι “μετοχές” κι όλα αυτά δεν με απασχολούν. Με νοιάζει μόνο η ομάδα κι ότι καταφέρνουμε μέσα από αυτή είναι πολύ σημαντικό».

Για την ατάκα του Γιοβάνοβιτς στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ για τον ίδιο και το μέλλον του στον Παναθηναϊκό: «Η απάντηση είναι πολύ απλή. Ο κόουτς είπε αυτό που πιστεύει. Είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό για μένα αυτό που είπε, να μείνω δηλαδή στον Παναθηναϊκό για χρόνια. Είναι πολύ όμορφο και γιατί όχι να μην πραγματοποιηθεί...».

Για την αντίδραση του Παναθηναϊκού μετά το 60’: «Γνωρίζουμε που πρέπει να “πατήσουμε”. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο “μονοπάτι”. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Τα αποτελέσματα στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι αυτά που πρέπει να έχουμε. Αλλά θα βρούμε το δρόμο μας και καλή ώρα την Κυριακή έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι μπροστά μας με τον ΟΦΗ».

Για την στήριξη της ομάδας και του κόσμου στον Μπρινιόλι και την τρομερή εμφάνιση του Ιταλού: «Γνωρίζουμε πως ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι μόνο υποστηρικτικός κι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες. Ο Αλμπέρτο έχει τρομερή προσωπικότητα. Μια απίστευτη νοοτροπία και το δείχνει σε κάθε ματς. Είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στην Ελλάδα και το έδειξε και στο ματς με τη Βιγιαρεάλ. Παρότι έκανε λάθος στο προηγούμενο ματς ξέρουμε τι μπορεί να κάνει και τον ευχαριστούμε».

