Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των play off, στη Λεωφόρο. Οι διεθνείς παίκτες του τριφυλλιού έχουν επιστρέψει και έχουν μπει σε ρυθμούς ντέρμπι. Ο Φατίχ Τερίμ και η ομάδα του κατάφεραν να ξεκινήσουν με το «δεξί» τη διαδικασία των play off, και θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν αναλόγως. Η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει στο πλευρό της ένα πολύ σημαντικό παίκτη, τον Μπάμπα. Παναθηναϊκός: Το πλεονέκτημα του Τερίμ απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη ο Φατίχ Τερίμ θα έχει στο πλευρό του τον Γεντβάι, ο οποίος επιστρέφει από τον τραυματισμό του. Και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αγωνιστεί την Κυριακή (30/3) στο ντέρμπι. Όμως η ομάδα του Τούρκου τεχνικού δεν θα έχει μόνο τη βοήθεια του Γεντβάι. Το τριφύλλι, όπως σε κάθε ντέρμπι της Λεωφόρου, θα έχει στο πλευρό του τον 12ο παίκτη, δηλαδή τον κόσμο του. Οι «πράσινοι» φίλαθλοι θα αποτελέσουν το βασικό πλεονέκτημα του τριφυλλιού και με την παρουσία τους θα ωθήσουν την ομάδα τη νίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο PAOPANTOU

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.