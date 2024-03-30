Παναθηναϊκός: Σενάρια για το πλεονέκτημα έδρας, πως βρίσκεται με Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εχθές νικηφόρα από τη Μπολόνια, σε ένα ματς όπου η ιταλική ομάδα επέστρεψε αλλά ο Κέντρικ Ναν στο τέλος του παιχνιδιού φρόντισε και έδωσε ακόμα μία νίκη στον Παναθηναϊκό, κάνοντας τον να πατάει γερά στα πόδια του και να «δένει» το πλεονέκτημα έδρας.

Δείτε πώς μπαίνουν στην τετράδα της EuroLeague ο Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπορεί να κάνει ακόμα 2 νίκες, όσες αγωνιστικές απομένουν στην Euroleague και έτσι να φτάσει τις 23 νίκες, οπότε δεδομένα μένει και κλειδώνει τη 2η θέση.

Διαβάστε περισσότερα στο «paopantou.gr»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.