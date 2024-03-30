Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Σενάρια για το πλεονέκτημα έδρας, πως βρίσκεται με Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα από τη Μπολόνια και φαίνεται να κλειδώνει τη 2η θέση, δείτε πώς μπαίνουν στην τετράδα της EuroLeague ο Παναθηναϊκός  

Ο Παναθηναϊκός πέρασε εχθές νικηφόρα από τη Μπολόνια, σε ένα ματς όπου η ιταλική ομάδα επέστρεψε αλλά ο Κέντρικ Ναν στο τέλος του παιχνιδιού φρόντισε και έδωσε ακόμα μία νίκη στον Παναθηναϊκό, κάνοντας τον να πατάει γερά στα πόδια του και να «δένει» το πλεονέκτημα έδρας.

Δείτε πώς μπαίνουν στην τετράδα της EuroLeague ο Παναθηναϊκός. 

Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπορεί να κάνει ακόμα 2 νίκες, όσες αγωνιστικές απομένουν στην Euroleague και έτσι να φτάσει τις 23 νίκες, οπότε δεδομένα μένει και κλειδώνει τη 2η θέση.  

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός Euroleague
