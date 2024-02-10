Παναθηναϊκός: Τι έκανε στα ματς που έλειπε ο Τζούρισιτς

Με μία άσχημη είδηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (11/02-17:00), αφού ο Φίλιπ Τζούρισιτς τραυματίστηκε και δεν θα δώσει το παρών, όχι μόνο στα παιχνίδια με τις Σέρρες και τον ΠΑΟΚ, αλλά πιθανότατα σε όλους τους αγώνες του Φεβρουαρίου.

Ο Σέρβος επιθετικός μέσος των «πρασίνων» υπέστη θλάση στο γαστροκνήμιο κι έτσι έκανε θεραπεία στα ματς που δεν εχει παίξει ο Παναθηναίκος μετράει 3 νικες , 1 ισοπαλια , 2 ήττες απο τις 21 Ιουνιου και την συμφωνία των δύο πλευρών για διετές συμβόλαιο με παρόμοιες αποδοχές που είχε με αυτές της Σαμπντόρια, ήτοι 1.5 εκατομμυρίου ευρώ.

