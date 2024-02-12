Περιτριγυρισμένη από οπαδούς, κάμερες και κομφετί, η Τέιλορ Σουίφτ δε δίστασε να μοιραστεί ένα φιλί στο γήπεδο με τον φίλο της Τράβις Κέλσι των Chiefs ο οποίος κέρδισε μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο Super Bowl.

Εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν συντονιστεί για τον αγώνα του πρωταθλήματος - ο οποίος τράβηξε μεταξύ άλλων τα φώτα της δημοσιότητας - για το ειδύλλιο της Σουίφτ με τον Κέλσι. Η διάσημη τραγουδίστρια χαρούμενη για τη νίκη του συντρόφου της, του έδωσε ένα μεγάλο φιλί.

🚨| Taylor Swift and Travis Kelce while celebrating the Chiefs Super Bowl win! #SuperBowl



Travis: "Was it electric?"



Taylor: "It was unbelievable. One of the craziest things I've ever experienced!"🥺



pic.twitter.com/BkFtwzsyfT — The Eras Tour (@tswifterastour) February 12, 2024

Η αγκαλιά τους - μετά τη νίκη των Chiefs σε έναν απίθανο τελικό κόντρα στους Σαν Φραντσίσκο 49ers τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Λας Βέγκας της Νεβάδα - ήταν ένα κινηματογραφικό τελείωμα μιας ποδοσφαιρικής σεζόν στην οποία η Σουίφτ και ο νέος της φίλος έχουν συχνά κλέψει την παράσταση.

Η Τέιλορ Σουίφτ παρακολούθησε τον αγώνα μαζί με τις φίλες της και δεν σταμάτησαν να πανηγυρίζουν.

CHIEFS CAMPEÃO DO SUPER BOWL 58 pic.twitter.com/vUhINokTs0 — Cris (@Crismaths) February 12, 2024

Παρά το γεγονός πως το Σαν Φραντσίσκο πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο προηγούμενο με 10-3 και ήταν μπροστά στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είδε τον τίτλο να γλιστράει από τα χέρια του στο τέλος. Τελικά, ο στρατηγός των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Πάτρικ Μαχόουμς, κατάφερε δύο λεπτά πριν την λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα να ισοφαρίσει σε 19-19 και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία του Super Bowl. Εκεί πάλι ο Πάτρικ Μαχόουμς έβγαλε την ασίστ στον Μέκολ Χάρντμαν ο οποίος με ένα walkoff touchdown έκανε το 25-22 και χάρισε στους Chiefs το Super Bowl LVIII με την Τέιλορ Σουίφτ να χοροπηδάει από τη χαρά της.

"That's real love. That's what you can get when you have the good support of a woman behind you." - @nateburleson pic.twitter.com/8jrdlw4aD1 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

