Παναθηναϊκός: Τα ντέρμπι θα τον ανεβάσουν

Είναι χαρακτηριστική η έως τώρα βαθμολογία στα ντέρμπι, αφού δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν πήγαινε τόσο καλά.

Δεν ήταν και Ολυμπιακός αλλά δεν είχε και τόσο καλή εικόνα.

Αυτή την στιγμή στους αγώνες μεταξύ των Big 4, η ΑΕΚ εντυπωσιάζει , ο Παναθηναϊκός άργησε να πάρει μπρος, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και ο Ολυμπιακός απλά υπάρχει στην συγκεκριμένη κατηγορία.

