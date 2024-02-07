Παναθηναϊκός: Τα ντέρμπι θα τον ανεβάσουν

Είναι χαρακτηριστική η έως τώρα βαθμολογία στα ντέρμπι, αφού δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν πήγαινε τόσο καλά.
Δεν ήταν και Ολυμπιακός αλλά δεν είχε και τόσο καλή εικόνα.
Αυτή την στιγμή στους αγώνες μεταξύ των Big 4, η ΑΕΚ εντυπωσιάζει , ο Παναθηναϊκός άργησε να πάρει μπρος, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πει την τελευταία του λέξη και ο Ολυμπιακός απλά υπάρχει στην συγκεκριμένη κατηγορία.
Διαβάστε περισσότερα στο PAO PANTOU
Πηγή: PAO PANTOU
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.