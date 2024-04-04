Γούρι φαίνεται πως έφερε στον πατέρα της η Μερβέ Τερίμ, που παρακολούθησε δια ζώσης τον Παναθηναϊκό να νικά 2-1 την ΑΕΚ με ανατροπή.

Η κόρη του Φατίχ Τερίμ φάνηκε να απολαμβάνει δεόντως την ατμόσφαιρα της Λεωφόρου αλλά και το αποτέλεσμα, αποθεώνοντας τον Φώτη Ιωαννίδη μέσω Instagram.

Μετά τη λήξη του αγώνα δε, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με τον γιο της, ο οποίος έσπευσε να αγκαλιάσει τον παππού του και να τον συνοδεύσει στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά.

