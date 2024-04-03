Play off: Ζωντανός στη μάχη για τον τίτλο ο Παναθηναϊκός, 2-1 με ανατροπή την ΑΕΚ

Μεγάλη νίκη με ανατροπή του σκορ πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, ο οποίος βρέθηκε να χάνει με 0-1 από την ΑΕΚ, αλλά με περίσσευμα ψυχής και σωστή τακτική, κατάφερε να «γυρίσει» το ματς και να επικρατήσει με σκορ 2-1.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε σε σχηματισμό 4-1-2-3 τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Κώτσιρα, Γεντβάι, Ακαϊντίν και Χουάνκαρ τετράδα στα μετόπισθεν. Ο Αράο ήταν ο αμυντικός μέσος, έχοντας μπροστά του Τσέριν και Μπακασέτα, ενώ Βέρμπιτς και Μπερνάρ έπαιξαν στα «φτερά» και ο Ιωαννίδης σέντερ φορ.

H AEK από την άλλη «κατέβηκε» με σύστημα 4-4-1-1 και τον Αθανασιάδη κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Χατζισαφί συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Γιόνσον και Σιμάνσκι ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Ελίασον-Τσούμπερ στα άκρα, τον Μάνταλο σε ελεύθερο ρόλο και τον Γκαρσία στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Η ΑΕΚ μπήκε με εμφανή διάθεση να πιέσει, πάτησε αρκετές φορές περιοχή, αλλά χρειάστηκε μια κακή εκτίμηση του Χουάνκαρ, για να ξεκινήσει ιδανικά το ντέρμπι. Με ένα γρήγορο γκολ, δηλαδή…

Καθώς, ο Ισπανός δεν προστάτευσε την μπάλα σε γέμισμα του Γιόνσον, ο Ελίασον του την έκλεψε πάνω στη γραμμή από δεξιά, τη γύρισε στο ύψος του πέναλτι στον Βίντα ο οποίος με πλασέ έκανε το 0-1, μόλις στο 5ο λεπτό!

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, πίεσε ψηλά και έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 10’. Όταν από πάσα του Μπακασέτα στο χώρο, ο Ιωαννίδης πέρασε τον Βίντα από δεξιά στην περιοχή, γύρισε στον αμαρκάριστο Μπερνάρ αλλά το κοντινό σουτ του σταμάτησε στο δεξιό δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη...

Άφησε, όμως, παράλληλα και αρκετούς ανοιχτούς χώρους, με την -πάντα επικίνδυνη σε αυτούς- «Ένωση» να καταγράφει δύο λεπτά μετά χαμένη ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων, σε αντεπίθεση. Με τον Γκαρσία να βγάζει τον Τσούμπερ απέναντι στον Ντραγκόφσκι αλλά εκείνον να αστοχεί.

Έχοντας πάρει μέτρα στο γήπεδο κυρίως χάρη στην επικράτησή του στον άξονα, παίζοντας ενίοτε και βιαστικά βέβαια, αλλά και με τον αντίπαλο να περιμένει για την… στιγμή του σταθερά, το «τριφύλλι» είδε τον Μπακασέτα να απειλεί με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 19’.

Μάλιστα, ο ίδιος παίκτης σκόραρε πέντε λεπτά αργότερα, αλλά το γκολ ορθώς δεν μέτρησε, για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης του Αράο, που του έδωσε την ασίστ...

Τελικά, η… μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Μπακασέτας να γίνει ο σκόρερ της ισοφάρισης του Παναθηναϊκού, στο 32ο λεπτό, με ένα δυνατό σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή και τη φάση να ξεκινάει από τον Ιωαννίδη, για το 1-1!

Μόλις δύο λεπτά, ήταν η σειρά του αρχηγού των γηπεδούχων να σκοράρει και να «σφραγίσει» την κυριαρχική του εικόνα έναντι των Μουκουντί -κυρίως- και Βίντα. Κλέβοντας τη μπάλα από τον πρώτο, βγαίνοντας τετ α τετ με τον εξερχόμενο Αθανασιάδη και με ένα «τσιμπητό» να σημειώσει το 2-1 και να οδηγήσει την Λεωφόρο σε… έκρηξη!

Από εκείνο το σημείο και μετά, η ΑΕΚ πίεσε κάπως παραπάνω, χωρίς όμως να γίνει πρακτικά επικίνδυνη για τον Ντραγκόφσκι, με εξαίρεση την φάση του 45λεπτού. Όταν ο Ελίασον σέντραρε από δεξιά για τον Μάνταλο που δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή, όντα έξω από την μικρή περιοχή.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν την διάθεση να αφήσουν την μπάλα στον αντίπαλο και να προσέξουν κυρίως τα μετόπισθεν. Ακόμα και έτσι, πάντως, ήταν εκείνοι που έφτιαξαν και έχασαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία…

Στο 55’, μετά τον πολύ όμορφο συνδυασμό Βέρμπιτς και Μπακασέτα με -ποιόν άλλο;- τον Ιωαννίδη να κάνει περιστροφή του σώματος και μετά το βολέ αλλά τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα εκτός εστίας!

Πριν συμπληρωθεί μια ώρα αγώνα, ο Αλμέιδα έκανε τέσσερις κολλητές αλλαγές, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν πλέον με Πινέδα και Γιόνσον στον άξονα, τους Ελίασον-Γκατσίνοβιτς εξτρέμ και τον Αραούχο πίσω από τον προωθημένο Πόνσε.

Ακολούθησε η διπλή αλλαγή από πλευράς Τερίμ, προσώπων με τους Μαντσίνι και Μλαντένοβιτς, με την ομάδα του να παίζει από εκείνο το σημείο και μετά με πεντάδα σε φάση άμυνας και την ΑΕΚ να είναι μεν πιο «φρέσκια», να έχει την πρωτοβουλία αλλά να δυσκολεύεται να την διασπάσει.

Ένα σκαστό σουτ του Αραούχο στο 65’, όπου ο Πόνσε δεν πρόλαβε να μπει στην πορεία της μπάλας, με τον Ντραγκόφσκι να μπλοκάρει και ένα άστοχο σουτ του Ιωαννίδη, υπό καλές προϋποθέσεις σε αντεπίθεση, στο 73ο λεπτό ήταν ό,τι πιο… κοντινό σε ευκαιρία σε εκείνο το διάστημα.

Χρειάστηκε, ωστόσο να μπούμε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων για να απειλήσει η ΑΕΚ, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκατσίνοβιτς στο όριο της περιοχής, την οποία εξουδετέρωσε ο Ντραγκόφσκι.

MVP: Ο Φώτης Ιωαννίδης παίρνει το βραβείο… σπίτι του, ειδικότερα με την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ της ομάδας του, πετυχαίνει το δεύτερο με «άρρωστο» τελείωμα και έχει κάνει τους Μουκουντί-Βίντα να… ζοριστούν απίστευτα! Ενώ είχε και μια ακόμα πολύ ωραία εκτέλεση, στο 55’, σε μια από τις πιο πλήρεις εμφανίσεις του με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Η «σφυρίχτρα»: Με πολλά… θέματα η διαιτησία του Πορτογάλου Περέιρα στον πειθαρχικό έλεγχο, όπου θα έπρεπε να ήταν πιο αυστηρός με τους παίκτες της ΑΕΚ σε πολλές περιπτώσεις! Παράλληλα, υπήρξαν και κάποια ανάποδα φάουλ. Η φάση του ακυρωθέντος γκολ είναι καθαρή, ενώ δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη περίπτωση.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ακαϊντίν, Χουάνκαρ (61' Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν (88' Βιλένα), Μπακασέτας (88' Ρούμπεν), Βέρμπιτς (61' Μαντσίνι), Ιωαννίδης, Μπερνάρ (79' Λημνιός).

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Γερεμέγεφ, Τζούρισιτς.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα) : Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Ελίασον, Σιμάνσκι (57' Πινέδα), Γιόνσον (70' Άμραμπατ), Τσούμπερ (57' Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (57' Αραούχο), Γκαρσία (57' Πόνσε).

Έμειναν στον πάγκο: Γκίνης, Κάλενς, Φερνάντες, Λιούμπισιτς.

Διαιτητής: Κλαούντιο Περέιρα (Πορτογαλία).

Βοηθοί: Πέντρο Ριμπέιρο, Τιάγκο Κόστα (Πορτογαλία).

4ος διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας).

VAR: Φάμπιο Μέλο (Πορτογαλία).

AVAR: Κωνσταντίνος Ψαρρής (Ζακύνθου).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.