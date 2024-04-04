Η εθνική ομάδα της Αλβανίας ετοιμάζεται για τη δεύτερη συμμετοχή της σε τελική φάση του Euro το καλοκαίρι, ωστόσο σύμφωνα με την Γκαμπριέλα Αράπι, μερικοί εκ των διεθνών δεν έχουν το μυαλό τους στην μπάλα.



Το εκρηκτικό μοντέλο από τη γειτονική χώρα αποκάλυψε ότι ποδοσφαιριστές του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας της τής στέλνουν μηνύματα στο Instagram, αντί να επικεντρωθούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πλησιάζει...

«Πέντε παίκτες της εθνικής ομάδας μου έχουν στείλει μηνύματα. Ανάμεσα τους και ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο Στρακόσια. Θέλω τα αγόρια να μην έχουν το μυαλό τους στο δικό μου instagram και να επικεντρωθούν στους αγώνες τους», ανέφερε η εντυπωσιακή Αλβανίδα, με τα λόγια της να γίνονται, όπως ήταν φυσικό, viral...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.