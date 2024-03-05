Η Τότεναμ μπορεί να κρίνει τον φετινό πρωταθλητή της Premier League

Η μάχη της φετινής Premier League συνεχίζεται και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην κορυφή, με τις Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ να ακολουθούν με διαφορά ενός και δύο πόντων, αντίστοιχα.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην πέμπτη θέση και δίνει τη δική της μάχη για το εισιτήριο του Champions League, ωστόσο το πρόγραμμά της μπορεί να κρίνει τον πρωταθλητή.

Η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά, όμως σταδιακά υποχώρησε από την κορυφή. Βρίσκεται στο -5 από την Άστον Βίλα και στα πέντε τελευταία παιχνίδια της Premier League υποδέχεται, κατά σειρά, την Σίτι και την Αρσεναλ, ενώ στη συνέχεια πηγαίνει στο «Anfield».

Επομένως οι «Πετεινοί» μπορούν να παίξουν το ρόλο του ρυθμιστή και ανάλογα με τα αποτελέσματα στα ντέρμπι να κρίνουν και το νικητή της Premier League. Φυσικά οι κυνηγοί του πρωταθλήματος μπορεί να χάσουν βαθμούς και σε άλλα παιχνίδια, ωστόσο η εικόνα που παρουσιάζουν δείχνει πως όλα θα κριθούν στα μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή (10/03) η αγωνιστική περιλαμβάνει την μεγάλη αναμέτρηση Λίβερπουλ- Μάντσεστερ Σίτι.

