Επαφή για Ντράγκοβιτς ο Ολυμπιακός

Τις πληροφορίες από τη Σερβία, σύμφωνα με τις οποίες ο Ολυμπιακός ήρθε σε επαφή για την περίπτωση του Αλεξάνταρ Ντράγκοβιτς, μεταφέρει σήμερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στην εφημερίδα «Κόκκινος Πρωταθλητής».

Πρόκειται για τον 32χρονο αρχηγό του Ερυθρού Αστέρα, 100 φορές διεθνής με την εθνική Αυστρίας, που μένει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι.

Προφανέστατα η σχετική κρούση έγινε στο πλαίσιο της αναζήτησης και δεύτερου κεντρικού, δεξιοπόδαρου και φέτος ο συγκεκριμένος παίκτης μετράει 25 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ.

Ο Ντράγκοβιτς έχει παίξει μεταξύ άλλων σε Λεβερκούζεν, Βασιλεία, Ντιναμό Κιέβου.

