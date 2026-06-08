Σήμερα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά - Η επιθυμία της οικογένειας

Σήμερα, 8 Ιουνίου, στις 12:00, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην υπουργού, Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε ηλικία 85 χρόνων.

Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί στεφάνων, να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολιτευτικής πολιτικής σκηνής.

Κατά τη μακρά πολιτική του διαδρομή διετέλεσε υπουργός σε σειρά κυβερνήσεων της ΝΔ, ενώ δύο φορές διεκδίκησε την ηγεσία του κόμματος, το 1996 απέναντι στον Μιλτιάδη Έβερτ και το 1997 απέναντι στον Κώστα Καραμανλή. Αν και εξελέγη βουλευτής Λάρισας στις εκλογές του 2009, επέλεξε να αποχωρήσει από την ενεργό πολιτική, παραμένοντας έκτοτε μακριά από τη δημόσια ζωή. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Γεννημένος το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων, ο Γιώργος Σουφλιάς σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας το 1974 με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη το 1977 όπου και διετέλεσε υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

Το 1989 διορίστηκε για πρώτη φορά υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, ενώ κατά την περίοδο 1990-1993 διετέλεσε διαδοχικά υπουργός Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας.

Το 1997 διεκδίκησε ανεπιτυχώς την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας στο τέταρτο συνέδριο του κόμματος.

Το 1998, διεγράφη από τη ΝΔ και επανεντάχθηκε το 2001.

Από το Μάρτιο 2004 έως και τον Οκτώβριο του 2009 ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων τόσο στην πρώτη, όσο και στη δεύτερη κυβέρνηση Καραμανλή.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 εξελέγη βουλευτής επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου, την επόμενη των εκλογών όμως ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την πολιτική.



Πηγή: skai.gr

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