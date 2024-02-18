Άφησε πίσω τη «γκέλα» με τη Λαμία και... λοκάρει στην σπουδαία ρεβάνς του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός.

Οι «πράσινοι» μετά το 2-2 κόντρα στην ομάδα της Φθιώτιδας για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το ματς της Λεωφόρου, την Τετάρτη (21/2) με τους ποδοσφαιριστές που έπαιξαν περισσότερο από ένα ημίχρονο στη χθεσινή αναμέτρηση να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Ωστόσο τα ευχάριστα για τον Φατίχ Τερίμ, ήρθαν από τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός, μετά από ένα σημαντικό διάστημα απουσίας στο οποίο ακολούθησε θεραπεία και προπονούταν ατομικά, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της Κυριακάτικης προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του 70χρονου τεχνικού για το επικείμενο ντέρμπι στο οποίο θα κριθεί η πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου.

Αντίθετα, ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς και ο Χουάνκαρ που αντικαταστάθηκαν αναγκαστικά λόγω τραυματισμού στο παιχνίδι με τη Λαμία ακολούθησαν θεραπεία, μαζί με τους χρόνια τραυματίες, Μάγκνουσον και Πάλμερ Μπράουν. Τέλος ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, έκανε ξανά ατομικό και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον «δικέφαλο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.