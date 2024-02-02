Έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με διψήφιες διαφορές εκατέρωθεν, η Εφές νίκησε 79-73 την Αρμάνι Μιλάνο και πλέον αμφότερες είναι στο 10-15!



Καλύτεροι οι Ιταλοί στο πρώτο μέρος, φτάνοντας ακόμη και στο +13 (25-38), με τους Τούρκους να απαντούν με τρομερή τρίτη περίοδο για το +14 (64-50). Η ομάδα του Μεσίνα απάντησε και ισοφάρισε (71-71), στο 37', αλλά τα απανωτά μεγάλα τρίποντα του Κλάιμπερν στο τέλος «κλείδωσαν» τη νίκη των γηπεδούχων, στο πρώτο τους ματς μετά την απόλυση του Ερντέμ Τσαν.

Κορυφαίος για την Εφές ο Λάρκιν με 19 πόντους και 6 ασίστ, με τον Πλάις να προσθέτει άλλους 17π.



Από την Αρμάνι, πρώτος σκόρερ ο Σιλντς με 17π., ενώ από 16π. είχαν οι Φόιγκτμαν και ΜακΓκρούντερ.



Το ματς

Κλειστό και με αρκετές εναλλαγές στο προβάδισμα ήταν το παιχνίδι από τα πρώτα λεπτά, με την Αρμάνι να κάνει ένα μίνι ξέσπασμα για το +4 (11-15) και την Εφές να ισοφαρίζει στο τέλος της πρώτης περιόδου (15-15).



Με τους ΜακΓκρούντερ και Μίροτιτς να μπαίνουν πολύ «καυτοί» στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Μιλάνου πήγε στο +13 (25-38), στο 16’. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και έριξαν τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (31-38), αλλά οι Ιταλοί πήγαν στα αποδυτήρια με το +9 (34-43).



Εκρηκτικό ξεκίνημα από την Εφές στο δεύτερο μέρος, με τους Λάρκιν και Κλάιμπερν να ξεκινούν την αντεπίθεση και έχοντας βοήθεια από τον Πλάις να κάνουν επιμέρους σκορ 16-2, για το +5 (50-45), μέχρι το 25’. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, οι Τούρκοι είχαν τον πλήρη έλεγχο, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +14 (64-50).



Με πιο σκληρή άμυνα μπήκε η Αρμάνι στο τέταρτο δεκάλεπτο, ρίχνοντας τη διαφορά σε μονοψήφια τιμή (67-59), στο 33’. Στη συνέχεια, οι Φόιγκτμαν και Σιλντς πήραν… φωτιά για τους Ιταλούς και εκείνοι ισοφάρισαν (71-71), στο 37’. Ακολούθησαν δύο απανωτά μεγάλα τρίποντα του Κλάιμπερν για το +6 (77-71), με τους γηπεδούχους να βασίζονται στην άμυνα στα τελευταία λεπτά και να παίρνουν τη νίκη με το τελικό 79-73.



Τα δεκάλεπτα: 15-15, 34-43, 64-50, 79-73

