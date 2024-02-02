Έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από τη «Zalgirio Arena» ο Παναθηναϊκός AKTOR!



Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με σκορ 80-68 από τη Ζάλγκιρις μέσα σε «καυτή» ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να πέσουν στο 15-10 στην Ευρωλίγκα, πληγωμένοι από την κακή τους εμφάνιση σε μεγάλα διαστήματα, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν διαρκώς εντός παιχνιδιού, αν και οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Στο φινάλε, οι Λιθουανοί ξέφυγαν με +12 (74-62) και οι «πράσινοι» επιχείρησαν να αντεπιτεθούν μειώνοντας στους 7 (74-67), ωστόσο κάποια αβίαστα λάθη δεν τους επέτρεψαν να πλησιάσουν περισσότερο. Γενικότερα, τα λάθη ήταν η μεγάλη πληγή για τους φιλοξενούμενους, που έκαναν 15 έχοντας μόλις 12 ασίστ.



Κορυφαίος για τη Ζάλγκιρις, που ανέβηκε στο 10-15 αν και ακόμη απέχει από τη δεκάδα, ήταν ο Κίναν Έβανς, που έκανε τρομερό ματς με 24 πόντους, 5 ασίστ και 5 κλεψίματα. 12 πόντους μέτρησε ο Λαουρίνας Μπιρούτις, ενώ από 10 πέτυχαν οι Εντγκάρας Ουλάνοβας και Ρόλαντς Σμιτς.



Από πλευράς Παναθηναϊκού AKTOR, απελπιστικά μόνος του ήταν σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης ο Κέντρικ Ναν, που έβαλε 26 πόντους, κατέβασε 3 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ αλλά υπέπεσε και σε 7 λάθη, κάποια αρκετά κρίσιμα. Βοήθησε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο με 15 πόντους ο Μάριους Γκριγκόνις, ενώ 14 πόντους με 7 ριμπάουντ μέτρησε ο Ματίας Λεσόρ. Από τους υπόλοιπους, κανείς δεν έδωσε το κάτι παραπάνω.



Το ματς



Η Ζάλγκιρις μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 2-0 με λέι απ του Γκεντράιτις, ενώ ο Έβανς με τρίποντο διαμόρφωσε το 5-2. Ο Γκριγκόνις πέτυχε το πρώτο μακρινό σουτ των φιλοξενούμενων για το 5-5, ενώ ο Ναν ακολούθησε με δικό του για το 5-8. Ο Αμερικανός γκαρντ μπήκε καλά και υπέγραψε το 7-10 με λέι απ, ενώ ο Μπιρούτις μείωσε σε 9-10 με τον ίδιο τρόπο. Ο Μάνεκ ευστόχησε από την κορυφή, ενώ ο Μπιρούτις έβαλε χουκ για το 14-10 των γηπεδούχων. Ο Ναν ήταν «καυτός» και μείωσε σε 14-13 με νέο μακρινό σουτ, όμως ο Μπιρούτις αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα και πέτυχε συνεχόμενους πόντους για το 18-13. Ο Ναν έπαιζε… μόνος του και βρήκε ξανά στόχο από τα 6,75μ., ενώ λίγο αργότερα έκανε το ίδιο και ο Γκριγκόνις, ρίχνοντας τη διαφορά στον πόντο (20-19). Ο Σμιτς απάντησε με δύσκολο γκολ φάουλ για το 25-21, όμως ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε με επιμέρους σκορ 4-0 το πρώτο δεκάλεπτο, για το 25-25 δια χειρός Ναν και Γκριγκόνις.



Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, οι πράσινοι πέρασαν μπροστά με δύο βολές του Λεσόρ, ενώ ο Γάλλος σκόραρε ξανά με δύσκολο τρόπο για το 27-29. Ο Λεσόρ μπήκε πολύ δυνατά στην περίοδο, και κάρφωσε εντυπωσιακά μπροστά στον Μπιρούτις, ενώ στη συνέχεια έβαλε μία βολή για το 27-33. Ο Έβανς μείωσε προσωρινά με τρίποντο, όμως ο τρομερός Λεσόρ νίκησε τον Σμιτς για το 30-35. Ο Μάνεκ έβαλε πολύ τυχερό μακρινό σουτ ρίχνοντας τη διαφορά στο καλάθι (33-35), πριν ο Έβανς ισοφαρίσει με βολές σε 35-35. Ο Γκραντ και ο Ουλάνοβας αντάλλαξαν καλάθια από κοντά για το 37-37, ενώ ο Σάμνερ έβαλε τους πρώτους του πόντους από την κορυφή για το λιθουανικό προβάδισμα 40-37. Ο Έβανς σκόραρε με δύσκολο φλόουτερ για το 42-38, ενώ ο Ουλάνοβας διαμόρφωσε το 44-38 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, μετά από λάθος του Ναν.



Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, η Ζάλγκιρις μπήκε πολύ δυνατά με συνεχόμενους πόντους του Έβανς για το 49-41. Ο Γκραντ κράτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR κοντά με δικό του τρίποντο για το 49-44, ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε στο καλάθι των γηπεδούχων για το 49-46. Ο Ναν ευστόχησε από μέση απόσταση και έριξε τη διαφορά στον πόντο (49-48), όμως ο Γκεντράιτις είχε απάντηση με τρίποντο για το 52-48. Ο Λιθουανός και ο Ναν αντάλλαξαν δίποντα για το 54-50, πριν ο Λεσόρ μειώσει σε 54-52 από κοντά. Ο «καυτός» Έβανς συνέχισε τον… χορό τρίποντων πάνω σε άμυνα για το 57-52, ενώ ο Σμιτς μετά από ώρα κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 59-52. Ο Ναν έδωσε κομβική λύση με τρίποντο και φάουλ για το 59-56, όμως ο Σμιτς απάντησε με γκολ φάουλ και ο Χέιζ διαμόρφωσε το 64-56 της τρίτης περιόδου από το ύψος της βολής.



Στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Χουάντσο με δύο βολές μείωσε σε 64-58, ενώ ο Μπιρούτις απάντησε από κοντά και ο Ουλάνοβας υπέγραψε το 68-58. Ο Ναν έκανε εύκολο λάθος και ο Έβανς το εκμεταλλεύτηκε διαμορφώνοντας το πρώτο +12 του ματς (70-58). Με βολές από Γκριγκόνις και Γκραντ, οι πράσινοι πλησίασαν στο 72-62, ενώ ο Ναν μείωσε με πέντε σερί προσωπικούς πόντους σε 74-67. Οι φιλοξενούμενοι είχαν δυνατότητα να μειώσουν κι άλλο, όμως ο Χουάντσο αστόχησε σε τρίποντο και στη συνέχεια ο Ναν έκανε 5 δευτερόλεπτα. Ο Ουλάνοβας έβαλε μεγάλο καλάθι για το 76-67, ενώ ο Λεσόρ έκανε λάθος στην επόμενη επίθεση και ο Λιθουανός τέλειωσε το ματς με νέο καλάθι για το 78-67.



Τα δεκάλεπτα: 25-25, 44-38, 64-56, 80-68

