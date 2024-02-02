Ο Παναθηναϊκός AKTOR πάλεψε στο Κάουνας, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που του έδωσε η Ζαλγκίρις λόγω των πολλών λαθών και γνώρισε την ήττα με σκορ 80-68, πέφτοντας στο 15-10 στην Ευρωλίγκα.



Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν τόνισε πως το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν δίκαιο, σημειώνοντας πως η ομάδα του έπαιξε πολύ κακή άμυνα, η οποία την απέτρεψε από το να διεκδικήσει τη νίκη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η Ζαλγκίρις άξιζε να κερδίσει, ειδικά ο Έβανς έκανε ένα τέλειο παιχνίδι, τέλεια οργανωμένο και η άμυνά μας, ειδικά στο low post εναντίον του Ουλανόβας και τον Σμιτς ήταν κάκιστη. Δεν πάιξαμε με επαφές με τον Ερνανγκόμεθ και τον Μήτογλου με κανέναν. Με αυτήν την άμυνα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις εκτός έδρας, συγχαρητήρια γιατί έπαιξαν σκληρά, ήθελαν το παιχνίδι και κράτησαν τη νίκη».

