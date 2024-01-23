Παναθηναϊκός: Πήρε τη φανέλα με το «8» ο Μπακασέτας

Τη φανέλα με το νούμερο «8» πήρε στον Παναθηναϊκό ο Τάσος Μπακασέτας. Η πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με το τύπωμα στις εμφανίσεις της ομάδας.

O 30χρονος άσος φορούσε το «11» στην Εθνική ομάδα και στην Τραμπζονσπόρ (το πήρε πρόσφατα ο Δημήτρης Λημνιός), ενώ παλαιότερα στην ΑΕΚ είχε το «14» και το «28».

Το «8» στον Παναθηναϊκό ανήκε μέχρι πρότινος στον Λάζλο Κλέινχεϊσλερ, ο οποίος μετακόμισε δανεικός στην Χάιντουκ Σπλιτ.

