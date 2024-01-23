Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Πήρε τη φανέλα με το «8» ο Μπακασέτας

O 30χρονος άσος φορούσε το «11» στην Εθνική ομάδα και στην Τραμπζονσπόρ, ενώ παλαιότερα στην ΑΕΚ είχε το «14» και το «28»

Τάσος Μπακασέτας

Τη φανέλα με το νούμερο «8» πήρε στον Παναθηναϊκό ο Τάσος Μπακασέτας. Η πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο με το τύπωμα στις εμφανίσεις της ομάδας.

O 30χρονος άσος φορούσε το «11» στην Εθνική ομάδα και στην Τραμπζονσπόρ (το πήρε πρόσφατα ο Δημήτρης Λημνιός), ενώ παλαιότερα στην ΑΕΚ είχε το «14» και το «28».

Το «8» στον Παναθηναϊκό ανήκε μέχρι πρότινος στον Λάζλο Κλέινχεϊσλερ, ο οποίος μετακόμισε δανεικός στην Χάιντουκ Σπλιτ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Τάσος Μπακασέτας ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark