Έσκασε και επίσημα η «βόμβα» Τάσου Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό. Το «τριφύλλι», αφού πρώτα υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος (έχοντας προηγηθεί μια σειρά από… προαναγγελίες στα social media), ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (22/1) τη σπουδαία μεταγραφή που φυσικά αναβαθμίζει σε μεγάλο βαθμό το «πράσινο» σύνολο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 30χρονος άσος υπέγραψε συμβόλαιο 3,5 ετών με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τον καλωσόρισε στην οικογένειά του.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τάσου Μπακασέτα με μετεγγραφή από την Τραμπζονσπόρ! Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών. Ο 30χρονος άσος αποτελεί ενίσχυση κορυφαίου επιπέδου για το Τριφύλλι. Με την απόκτησή του δίνεται ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Ο Τάσος Μπακασέτας γεννήθηκε στο Πετρί Κορινθίας στις 28 Ιουνίου 1993. Από πολύ μικρός κυνήγησε το όνειρό του και βρέθηκε στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Το ταλέντο του έλαμψε από νωρίς και προτού καν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την αρκαδική ομάδα στη Super League σε ένα ματς με αντίπαλο την ΑΕΚ στις 18 Απριλίου 2010.

Τον Ιανουάριο του 2011 παραχωρήθηκε με δανεισμό στον Θρασύβουλο, ενώ έξι μήνες αργότερα επέστρεψε στον Αστέρα με τον οποίο αγωνίστηκε για δυόμισι σεζόν σκοράροντας και τα πρώτα του γκολ στη Super League. Ακολούθησε ένας νέος δανεισμός στον Άρη στα μισά της περιόδου 2013-14 και το επόμενο καλοκαίρι επέστρεψε στον Αστέρα με τον οποίο πέτυχε και το παρθενικό του γκολ στα Κύπελλα Ευρώπης απέναντι στη Ροβανιέμι.

Τον Ιανουάριο του 2015 πήρε μεταγραφή για τον Πανιώνιο και την επόμενη σεζόν άφησε το αποτύπωμά του στο ελληνικό πρωτάθλημα σκοράροντας 11 γκολ με τους Κυανέρυθρους. Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου κι εν τέλει αποκτήθηκε από την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2016. Με την Ένωση αγωνίστηκε για τρεις σεζόν παίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2017-18 με έξι γκολ και έξι ασίστ.

Επόμενος σταθμός της καριέρας του ήταν η τουρκική Αλάνιασπορ με την οποία έλαμψε από το καλοκαίρι του 2019 και για ενάμιση χρόνο σκοράροντας 21 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ. Η εντυπωσιακή παρουσία του στην τουρκική Super League ώθησε την Τραμπζονσπόρ να δαπανήσει περί τα τρία εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της τον Ιανουάριο του 2021.

Όπως αποδείχθηκε, χτύπησε φλέβα χρυσού καθώς η έλευση του Έλληνα χαφ άλλαξε τον ρου της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας από την Τραπεζούντα. Τη σεζόν 2021-22 με ηγέτη και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπακασέτα, ο οποίος πέτυχε οκτώ γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, η Τραμπζονσπόρ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Τουρκίας μετά από 38 χρόνια, ενώ κατέκτησε και το Σούπερ Καπ Τουρκίας το 2022.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Μπακασέτας ήταν και πάλι εξαιρετικός με οκτώ γκολ και πέντε ασίστ, γεγονός που του χάρισε μια θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του τουρκικού πρωταθλήματος. Έκλεισε τον επιτυχημένο κύκλο του στην Τραμπζονσπόρ -έπειτα από τρεισήμισι χρόνια- με 33 γκολ και 24 ασίστ σε 122 παρουσίες.

Ασφαλώς ο Τάσος είναι αρχηγός και ακρογωνιαίος λίθος της Εθνικής Ελλάδας. Έχει φορέσει 63 φορές τη φανέλα με το εθνόσημο, μετρώντας 13 γκολ και 9 ασίστ. Υπήρξε διεθνής απ’ τις μικρές εθνικές ομάδες όντας, μεταξύ άλλων, βασικό στέλεχος στην πορεία της Εθνικής Νέων μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2012.

Συνολικά στην καριέρα του έχει σκοράρει 109 γκολ σε 484 συμμετοχές σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων.

Καλωσορίζουμε τον Τάσο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.