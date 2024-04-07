Έχει εξελιχθεί σε προσωπική υπόθεση για τον Παναθηναϊκό το Λιγκ Καπ!



Το «τριφύλλι» πήρε τα δύο πρώτα σετ στο κατάμεστο Μετς και με το 3-0 στο Παλατάκι κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο στη σεζόν, παρά την ήττα του στο τέλος με 2-3 σετ από τον ΠΑΟΚ. Έτσι έκανε δικό του τον τέταρτο τίτλο και τρίτο συνεχόμενο στη διοργάνωση.



Οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν καλύτερα, όμως, οι «πράσινοι» βελτίωσαν την απόδοσή τους και πήραν για πρώτη φορά πήραν προβάδισμα στο 14-13. Η ομάδα του Ανδρεόπουλου έφτασε στο 22-19 και παρότι το σκορ πήγε στο 24-22, ο «δικέφαλος του Βορρά» ισοφάρισε σε 24-24. Παρόλα αυτά ο Παναθηναϊκός έκανε το 29-27 και το 1-0 στα σετ.



Το «τριφύλλι» μπήκε δυνατά στο δεύτερο σετ, φτάνοντας στο 7-2, με τον ΠΑΟΚ να πιέζει και μειώνει στον πόντο (19-18) με το μπλοκ του Ντε Ντρις. Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος, ωστόσο, φτάνοντας στο 25-23 που του έδωσε το Λιγκ Καπ.

Από το τρίτο σετ και μετά η αναμέτρηση ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι «ασπρόμαυροι» ήταν μπροστά (18-19), με τον Παναθηναϊκό να περνάει μπροστά με το 20-19, ενώ παρότι έφτασε κοντά στη νίκη (25-24), οι Θεσσαλονικείς έβγαλαν αντίδραση, πήραν το σετ με 24-26 και μείωσαν σε 2-1.



Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα και στο τέταρτο σετ (5-10), ενώ συνέχισε να έχει μια διαφορά ασφαλείας (10-18), ισοφαρίζοντας σε 2-2 σετ με το 19-25. Ισορροπημένο το ξεκίνημα του tie break (3-3), με τον «δικέφαλο του Βορρά» να πηγαίνει στο +3 (3-6), ενώ ανέβασε την υπέρ του διαφορά με το 6-11. Έτσι, στο τέλος κατάφερε να κερδίσει το τελευταίο σετ (11-15) παίρνοντας νίκη γοήτρου με το τελικό 2-3.



Τα σετ: (29-27, 25-23, 24-26, 19-25, 11-15)

