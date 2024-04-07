Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 παρέταξε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Στο τέρμα ήταν ο Κοσέλεφ, στο κέντρο της άμυνας Κορνέζος και Παπαδόπουλος, ενώ Σιμόν και Σίντκλεϊ στα άκρα αυτής. Στάνκο και Νούνιες ήταν τα κεντρικά χαφ, ενώ Σλίβκα και Λέικ ήταν οι άλλοι δύο της τετράδας. Τσιλούλης και Μαρτίνεθ ήταν στη γραμμή κρούσης.



Διατήρησε το 4-4-2 ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Τζολάκης ήταν στο τέρμα, Ρέτσος και Άμπι στο κέντρο της άμυνας, Ροντινέι και Ρίτσαρντς στα άκρα. Όρτα και Έσε στα χαφ, Μασούρας και Ζέλσον στα άκρα, ενώ ο Ελ Κααμπί είχε τον Γιόβετιτς να τον πλαισιώνει στην επίθεση.



Το ματς

Ξεκάθαρη η φιλοσοφία με την οποία μπήκαν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός θέλησε να επιβάλλει τον νόμο του από την αρχή, ενώ η Λαμία έπαιξε με κοντά τις γραμμές, σκοπεύοντας να μπλοκάρει τους φιλοξενούμενους και να «χτυπήσει» στην κόντρα.



Η πρώτη τελική σημειώνεται στο 3’, με τον Ελ Κααμπί να κάνει κεφαλιά δίχως καλή ισορροπία και τον Κοσέλεφ να μπλοκάρει άνετα. Στο 7’ η Λαμία είχε την ευκαιρία να κάνει τη ζημιά, μέσω κόντρα επίθεσης. Ο Λέικ έφυγε κάθετα, αλλά επέλεξε να εκτελέσει πριν μπει στην περιοχή και η μπάλα πέρασε πάνω από την αντίπαλη εστία.



Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι καλύτερο στο 16’, με τον Ρίτσαρντς να σεντράρει από τα αριστερά, τον Ελ Κααμπί να μην κοντρολάρει καλά από θέση βολής και η μπάλα να φτάνει στον Έσε που από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής αστόχησε.



Ο δρόμος προς τη νίκη άνοιξε για τους Πειραιώτες στο 22’. Ο Μασούρας μοίρασε κάθετα από τα δεξιά για τον Ζέλσον, ο οποίος άδειασε τον Κορνέζο και γύρισε για τον Γιόβετιτς που με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή εκτέλεσε τον Κοσέλεφ.



Τρία λεπτά μετά, ο Όρτα έπιασε δυνατό-συρτό σουτ από την όρια της περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο έξω. Λίγο μετά, οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι συνέχισαν την πίεσή τους, κέρδισαν πέναλτι από ανατροπή του Γιόβετιτς από τον Τσιλούλη, ο οποίος μάρκαρε άτσαλα μέσα στην περιοχή. Ο Ελ Κααμπί έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κοσέλεφ, επιλέγοντας αυτήν τη φορά να μην εκτελέσει αλά Πανένκα.



Προϋποθέσεις για κάτι καλό είχε ο Ολυμπιακός και στο 41’. Ο Μασούρας έγινε αποδέκτης της μπάλας από τα αριστερά, είχε χώρο, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά. Στις καθυστερήσεις βρήκε και 3ο γκολ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ο Γιόβετιτς έκανε γλυκιά σέντρα από τα δεξιά, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά από κοντά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 45’+1’.



Με ευκαιρία μπήκε στο β’ μέρος ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν πολύ καλά την μπάλα, που έφτασε στον Ελ Κααμπί, αλλά ο Κοσέλεφ βγήκε γρήγορα και του έκλεισε το πεδίο, με αποτέλεσμα ο Μαροκινός να στείλει την μπάλα πάνω του.



Η Λαμία είχε πολύ καλή στιγμή στο 50’ για να μειώσει στο σκορ. Οι γηπεδούχοι έφυγαν γρήγορα στην κόντρα, με τον Τσιλούλη να κάνει ωραία προσπάθεια, προτού σερβίρει στον Λέικ, που βρέθηκε φάτσα με τον Τζολάκη, επιδίωξε να τον "σκοτώσει" και έστειλε την μπάλα πάνω από την εστία. Τέσσερα λεπτά μετά, οι Πειραιώτες είχαν καλή ευκαιρία για το 4-0, με τον Ζέλσον να εκτελεί μέσα από την περιοχή και πλάγια και τον Κοσέλεφ να αποκρούει.

Περισσότερα στον sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.