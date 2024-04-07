Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 4η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League.



Με τον Φατίχ Τερίμ να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» οι οποίοι θα ξεκινήσουν απέναντι στην «κίτρινους». Κάνοντας δύο αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, κόντρα στην ΑΕΚ, με τους Βαγιαννίδη και Παλάσιος να επανέρχονται στην 11άδα.



Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Γεντβάι, Ακαϊντίν και Χουάνκαρ τετράδα στην άμυνα. Αράο, Tσέριν και Μπακασέτας θα παίξουν στον άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Πριν από λίγο, έγιναν γνωστές και οι αρχικές επιλογές του Άκη Μάντζιου, ο οποίος επιλέγει τον Φεράρι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ, φανέλα βασικού πήρε και ο Μάνου Γκαρθία.



Νωρίτερα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Φατίχ Τερίμ στη Θεσσαλονίκη.



Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Φεράρι, Ζουλ, Νταρίντα, Μ. Γκαρθία, Σουλεϊμάνοφ, Σαβέιρο, Μορόν.

