Παναθηναϊκός: Μπακασέτας ο άνθρωπος κλειδί για τον Άρη και τους big-5

Με το… καλημέρα, ο έμπειρος μέσος κατάφερε να γίνει επιδραστικός για το «τριφύλλι», προσφέροντας αρκετά σημαντικές υπηρεσίες στο δημιουργικό κομμάτι και είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στη «μάχη» που δίνει η ομάδα του Φατίχ Τερίμ για την κατάκτηση του τίτλου.

Ξεκίνησε στη Τούμπα, όπου κέρδισε το πέναλτι και το εκτέλεσε εύστοχα, συνέχισε με το υπέροχο τελείωμα κόντρα στον Άρη στη Λεωφόρο μετά την ασίστ του Παλάσιος, ακολούθησε ο Ολυμπιακός στο Φάληρο και το τελευταίο «χτύπημα» ήρθε απέναντι στην ΑΕΚ.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.