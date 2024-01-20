Παναθηναϊκός: Πάει σε νέα αλλαγή που… απογειώνει το ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός έκανε την τρίτη διαδοχική του νίκη στο ΟΑΚΑ με τον κόσμο του για ακόμα μια φορά να παίρνει φωτιά. Με τη νίκη κόντρα στην Παρτιζάν οι «πράσινοι» εδραιώνονται στην τετράδα και οι παίκτες απολαμβάνουν την «καυτή» ατμόσφαιρα! Η εταιρεία «Popoulus» θέλει να… απογειώσει το γήπεδο του Τριφυλλιού και έκανε γνωστό το πλάνο της στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Όπως αποκαλύφθηκε στο SDNA, η Popoulus έδειξε το πλάνο της στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Το σχέδιο φτάνει μέχρι και γιατί την επέκταση του ΟΑΚΑ, διότι όπως λένε από το «πράσινο» στρατόπεδο: «Η μεγαλύτερη ομάδα πρέπει να έχει και το μεγαλύτερο γήπεδο».

