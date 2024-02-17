Η βαθμολογία της Super League

Η βαθμολογία μετά τους δύο πρώτους αγώνες της 23ης αγωνιστικής στη Super League.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

1. ΠΑΟΚ 22 16-3-3 10-2-0 6-1-3 58-16 51

2. Παναθηναϊκός 23 16-3-4 8-2-1 8-1-3 57-18 51

3. ΑΕΚ 22 14-7-1 8-3-0 6-4-1 47-19 49

4. Ολυμπιακός 22 14-3-5 8-0-3 6-3-2 47-21 44

5. Άρης 23 11-5-7 7-2-2 4-3-5 34-24 38

6. Λαμία 23 9-7-7 6-2-3 3-5-4 33-36 34

7. Αστέρας Τρίπολης 22 9-2-11 5-1-5 4-1-6 29-37 29

8. Ατρόμητος 23 5-8-10 3-6-3 2-2-7 25-42 23

9. Πανσερραϊκός 22 5-8-9 3-5-2 2-3-7 26-38 23

10. ΟΦΗ 22 4-8-10 4-4-3 0-4-6 17-37 20

11. Παναιτωλικός 22 4-6-12 4-3-4 0-3-8 20-37 18

12. ΝΠΣ Βόλος 22 3-8-11 2-3-6 1-5-5 20-41 17

13. Κηφισιά 22 3-7-12 2-5-5 1-2-7 22-47 16

14. ΠΑΣ Γιάννινα 22 2-7-13 2-3-6 0-4-7 18-40 13

* Ο Ολυμπιακός έχει τιμωρηθεί με μηδενισμό και -1 βαθμό στον αγώνα του α΄ γύρου με τον Παναθηναϊκό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

