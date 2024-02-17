Λογαριασμός
Η βαθμολογία της Super League

Με έναν αγώνα περισσότερο Παναθηναϊκός, Λαμία, Άρης και Ατρόμητος

Ποδόσφαιρο

Η βαθμολογία μετά τους δύο πρώτους αγώνες της 23ης αγωνιστικής στη Super League.

                     ΣΥΝΟΛΟ     ΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ 

                      ΑΓ.   Ν-Ι-Η     Ν-Ι-Η   Ν-Ι-Η   ΤΕΡΜ.   ΒΑΘ. 

 1. ΠΑΟΚ              22   16-3-3    10-2-0   6-1-3   58-16   51

 2. Παναθηναϊκός      23   16-3-4     8-2-1   8-1-3   57-18   51

 3. ΑΕΚ               22   14-7-1     8-3-0   6-4-1   47-19   49

 4. Ολυμπιακός        22   14-3-5     8-0-3   6-3-2   47-21   44

 5. Άρης              23   11-5-7     7-2-2   4-3-5   34-24   38

 6. Λαμία             23    9-7-7     6-2-3   3-5-4   33-36   34

 7. Αστέρας Τρίπολης  22    9-2-11    5-1-5   4-1-6   29-37   29

 8. Ατρόμητος         23    5-8-10    3-6-3   2-2-7   25-42   23

 9. Πανσερραϊκός      22    5-8-9     3-5-2   2-3-7   26-38   23

10. ΟΦΗ               22    4-8-10    4-4-3   0-4-6   17-37   20

11. Παναιτωλικός      22    4-6-12    4-3-4   0-3-8   20-37   18

12. ΝΠΣ Βόλος         22    3-8-11    2-3-6   1-5-5   20-41   17

13. Κηφισιά           22    3-7-12    2-5-5   1-2-7   22-47   16

14. ΠΑΣ Γιάννινα      22    2-7-13    2-3-6   0-4-7   18-40   13

* Ο Ολυμπιακός έχει τιμωρηθεί με μηδενισμό και -1 βαθμό στον αγώνα του α΄ γύρου με τον Παναθηναϊκό

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

