ΟΠΑΠ FINAL 8 Κυπέλλου Μπάσκετ Ανδρών: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό απόψε στις 19.00 στον ΣΚΑΪ

Η αναμονή τελείωσε! Η αγωνιστική δράση του ΟΠΑΠ FINAL 8 ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ κορυφώνεται απόψε με τον μεγάλο τελικό για την κατάκτηση του δεύτερου τίτλου της σεζόν, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό AKTOR και τον Ολυμπιακό.

Οι δύο «αιώνιοι αντίπαλοι» θα αναμετρηθούν απόψε στις 19.00, στο παρκέ του Κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αοράκια Ηρακλείου Κρήτης, σε τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.

Στην περιγραφή του αγώνα θα είναι ο Μπάμπης Σαραντινάκης, στο σχόλιο ο Χρήστος Ρομπόλης ενώ το ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο μεταδίδουν, για τον πάγκο του Ολυμπιακού ο Νίκος Ζέρβας και για τον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR ο Γιώργος Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θανάσης Κρητικός.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΑΠ FINAL 8 ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

Τζάμπολ απόψε στις 19.00, στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

