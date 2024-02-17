Σε δηλώσεις μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Λαμία προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» κάνει λόγο για «ομάδες, που έχουν θυγατρικές», τονίζει πως «η διαιτησία είναι κάκιστη» και καταλήγει ότι «το υπουργείο Αθλητισμού είναι ανίκανο και τα μέτρα βλακώδη».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αλαφούζος:

«Θέλω να διαμαρτυρηθώ για τη διαιτησία. Το πρωτάθλημα, για να είναι αξιόπιστο, για να έχει κόσμο και επιτυχία, πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες τις ίδιες συνθήκες.

Εδώ έχουμε ομάδες με θυγατρικές ομάδες! Έχουμε διαιτητές, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο, είτε φοβούνται είτε για οτιδήποτε, δεν θέλουν να σφυρίξουν εμάς και να μας σφυρίξουν πέναλτι, επειδή όλοι οι βασικοί μας αντίπαλοι φωνάζουν πως παίρνουμε πέναλτι!

Αν θέλετε ειδικά για σήμερα, εκτός από τα αμφισβητούμενα πέναλτι, έχουμε τεράστιο θέμα, που αποδεικνύει την απόλυτη προκατάληψη της διαιτησίας, με τις καθυστερήσεις, που έδωσε. Τα πέντε λεπτά ήταν αστεία! Το λέω για την ΚΕΔ και όλους, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει.

Ως κερασάκι στην τούρτα, έχουμε τα βλακώδη μέτρα της κυβέρνησης. Έχουμε ένα άχρηστο υπουργείο αθλητισμού, το οποίο δεν ξέρει τι κάνει. Δεν πάει καθόλου καλά η κατάσταση, δυστυχώς».

