Basket League: Ο Παναθηναϊκός 85-80 τον Ολυμπιακό, «κλείδωσε» το πλεονέκτημα

Πήρε το θρίλερ του ΟΑΚΑ και μαζί το πλεονέκτημα έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός AKTOR! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προηγήθηκε τρεις φορές με διαφορές πάνω των 13 πόντων, φτάνοντας μάλιστα στα μέσα της τέταρτης περιόδου ακόμα και στο +15 (76-61), με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει ισάριθμες φορές στο ματς, διεκδικώντας στο φινάλε τη νίκη.

Ωστόσο, στο τέλος, οι «πράσινοι» άντεξαν στην αντεπίθεση των «ερυθρόλευκων» και χάρη στην ψυχραιμία από την γραμμή των βολών και μια κομβική άμυνα του Καλαϊτζάκη στο φινάλε, πήραν το ντέρμπι με σκορ 85-80 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League!

Νίκη με την οποία το «τριφύλλι» διεύρυνε το αήττητο σερί του στο πρωτάθλημα (15-0), αφήνοντας τον «αιώνιο» αντίπαλο στις δύο νίκες απόσταση (13-2), σφιχταγκαλιάζοντας έτσι το πλεονέκτημα έδρας για τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση για τους τελικούς της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές, που είχαν πέντε διψήφιους παίκτες, ήταν ο Τζέριαν Γκραντ με 19 πόντους και 5 ασίστ, με τους Μάριους Γκριγκόνις (18 πόντοι), Κέντρικ Ναν (16 πόντοι) και Ντίνο Μήτογλου (13 πόντοι, 9 ριμπάουντ) να ακολουθούν σε απόδοση, την ώρα όπου ο Κώστας Σλούκας αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη δεύτερη περίοδο.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο Φίλιπ Πετρούσεφ ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Γουίλιαμς-Γκος να προσθέτει 16 πόντους και 7 ασίστ. Πέραν από την ήττα πάντως, υπάρχει μεγάλη ανησυχία στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο αναφορικά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος στην τρίτη περίοδο με πρόβλημα στον αριστερό αστράγαλο.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνις, Μήτογλου και Λεσόρ, με τον Ολυμπιακό να έχει στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ. Παίρνοντας ενέργεια από το κατάμεστο ΟΑΚΑ, οι «πράσινοι» μπήκαν εξαιρετικά στο ματς βγάζοντας τρομερή διάθεση και πάθος και στις δύο άκρες του παρκέ. Μάλιστα, παίζοντας εξαιρετική άμυνα στις αρχές της πρώτης περιόδου και με τους Γκραντ και Γκριγκόνις να βρίσκουν τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 18-6 στο 5’.

Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Λεσόρ ανέβασε τη διαφορά στο +14 (20-6) με φόλοου κάρφωμα, βάζοντας φωτιά στο γήπεδο. Η είσοδος των Πετρούσεφ, Μπραζντέικις και Γουίλιαμς-Γκος στο παρκέ έδωσε επιθετική «πνοή» στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι «ροκάνισαν» τη διαφορά και με ένα σερί 12-3 στο τελευταίο τρίλεπτο, έκλεισαν την περίοδο στο 23-18.

Στις αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν μέχρι και τους 3 (27-24) με τις βολές των Μπραζντέικις-Πετρούσεφ, αλλά και το τρίποντο του Πίτερς. Κάπου εκεί, ο Κέντρικ Ναν ανέλαβε δράση παίρνοντας τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του και χτίζοντας εκ νέου διψήφια διαφορά. Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε 13 πόντους μέσα σε διάστημα 6 λεπτών από την αρχή της περιόδου, ανεβάζοντας εκ νέου τη διαφορά στο +14 για τους γηπεδούχους (40-26) στο 16’. Μοναδικό μελανό σημάδι για τους «πράσινους», ο τραυματισμός του Σλούκα στα μέσα της περιόδου, ο οποίος και αποχώρησε με πρόβλημα στον αριστερό προσαγωγό.

Όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, έτσι και εδώ, ο Ολυμπιακός δεν «μάσησε» από το γεγονός πως η διαφορά ξέφυγε αρκετά, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να βγάζουν αντίδραση και να μαζεύουν το σκορ. Συγκεκριμένα, με τους Πετρούσεφ και Γουίλιαμς-Γκος να πετυχαίνουν από 6 πόντους ο κάθε ένας και να δίνουν λύσεις και στο πίσω μέρος του παρκέ, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν και ροκάνισαν τη διαφορά στο καλάθι, με τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει στα αποδυτήρια για το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 44-42.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι και με ένα γρήγορο σερί 6-0 δια χειρός Γκραντ, Γκριγκόνις και Μήτογλου, προηγήθηκε με 50-42 στο 22'. Στη συνέχεια, ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα μείωσε σε 50-44, ωστόσο, ο Σέρβος τραυματίστηκε στην επόμενη φάση στον αριστερό αστράγαλο πατώντας πάνω στον Παπανικολάου, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει υποβασταζόμενος από το γήπεδο, εν μέσω χειροκροτημάτων από το κοινό των «πράσινων»!

Εκμεταλλευόμενος τη δύναμή του στη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός βρήκε δύο καλάθα με Λεσόρ και Μήτογλου για το 56-46, προτού ο Πετρούσεφ με πέντε διαδοχικούς πόντους ρίξει τη διαφορά στους 5 (56-51) , ενώ λίγο αργότερα, το τρίποντο του Λαρεντζάκη έριξε τη διαφορά στους 4 (58-54) στο 28'. Στο τελευταίο δίλεπτο, οι γηπεδούχοι βρήκαν πόντους και πάλι από τους ψηλούς τους, κλείνοντας έτσι την περίοδο με μια καλή διαφορά για το 63-54.

Με τον Μάριους Γκριγκόνις να μπαίνει «καυτός» και να πετυχαίνει 8 προσωπικούς πόντους, ο Παναθηναϊκός AKTOR προηγήθηκε με +13 για το 71-58 στις αρχές της τέταρτης περιόδου.

Οι «πράσινοι» δέχθηκαν πίεση από την «ερυθρόλευκη» αντεπίθεση, ωστόσο άντεξαν και πήραν μία πολύ σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-18, 44-42, 63-54, 85-80.

