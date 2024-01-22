«Έφυγε» στα 79 του ο κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής Ιταλίας, Λουίτζι «Τζίτζι» Ρίβα

Ο Λουίτζι «Τζίτζι» Ρίβα, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική ομάδα της Ιταλίας «έφυγε» απ’ τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, ανέφερε η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC) σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (22/1), αποχαιρετώντας «έναν από τους καλύτερους επιθετικούς όλων των εποχών».

Ο Ρίβα, του οποίου η δυναμική παρουσία και τα δυνατά σουτ του έδωσαν το παρατσούκλι «Rombo di Tuono» («κραυγή της βροντής»), σημείωσε 35 γκολ σε 42 εμφανίσεις για την «σκουάντρα ατζούρα».

Ο Ρίβα είχε αρρωστήσει στο σπίτι του στη Σαρδηνία το Σαββατοκύριακο και είχε λάβει θεραπεία έπειτα από ένα καρδιακό πρόβλημα.

Ήταν μέλος της ομάδας της Ιταλίας που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1968 κι έπαιξε επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 όταν οι Ιταλοί ήταν δευτεραθλητές κόσμου, πίσω απ’ τη μεγάλη ομάδα της Βραζιλίας με τον Πελέ.

«Είμαι συγκλονισμένος και βαθιά λυπημένος. Το ιταλικό ποδόσφαιρο θρηνεί την απώλεια ενός πραγματικού εθνικού συμβόλου», δήλωσε ο πρόεδρος της FIGC, Γκαμπριέλε Γκραβίνα.

Όπως τόνισε η Ομοσπονδία θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του πριν από όλους τους αγώνες του ιταλικού πρωταθλήματος το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Μαζί με τον Τζιάνι Ριβέρα, ο Ρίβα ήταν ένα από τα κορυφαία ταλέντα του ιταλικού ποδοσφαίρου, καθώς η έγχρωμη τηλεόραση έφερε ζωντανή δράση σε ένα ευρύτερο κοινό. Ήταν δεύτερος στη Ριβέρα για το τρόπαιο της Χρυσής Μπάλας που απονεμήθηκε στον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης το 1969.

Ο Ρίβα έπαιξε σχεδόν σε ολόκληρη την καριέρα του στην Κάλιαρι και ήταν ο πρώτος σκόρερ της Serie A όταν η ομάδα της Σαρδηνίας κέρδισε τον τίτλο του ιταλικού πρωταθλήματος για μοναδική φορά στην Ιστορία της το 1970. Ήταν επίτιμος πρόεδρος του συλλόγου τη στιγμή του θανάτου του.

Οι τραυματισμοί στιγμάτισαν το τελευταίο μέρος της καριέρας του και τον ανάγκασαν να αποσυρθεί το 1976, έχοντας σκοράρει 164 γκολ πρωταθλήματος για την Κάλιαρι σε 315 αγώνες. Ήταν τρεις φορές πρώτος σκόρερ της Serie A.

Στη συνέχεια, ο Ρίβα υπηρέτησε για πολλά χρόνια την εθνική ομάδα, συμπεριλαμβανομένου του 2006 όταν η Ιταλία κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

