Δίχως τον Μπαρτ Σένκεφελντ θα αντιμετωπίσει εντέλει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό, στο αυριανό, πρώτο ντέρμπι για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Ολλανδός έμεινε εκτός αποστολής, με τον Φατίχ Τερίμ να παίρνει μαζί του 22 ποδοσφαιριστές για το πρώτο του ντέρμπι αιωνίων από τότε που ανέλαβε τους «πράσινους».

Εκτός είναι επίσης ο Παλάσιος, που έχει υποστεί θλάση.

Η σχετική ενημέρωση της ΠΑΕ για την αποστολή αναφέρει:

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την πρώτη αναμέτρηση Κυπέλλου κόντρα στον Ολυμπιακό (10/1, 21:30, «Απόστολος Νικολαΐδης»).

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση και rondo, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα. Θεραπεία ακολούθησαν οι Παλάσιος, Μάγκνουσον, Πάλμερ – Μπράουν.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Φατίχ Τερίμ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Χουάνκαρ, Ρουμπέν, Ζέκα, Ιωαννίδης, Σπόραρ, Μπερνάρ, Τσέριν, Μαντσίνι, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Αράο, Βέρμπιτς, Κυριόπουλος.

