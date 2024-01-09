ΠΑΟΚάρα με ψυχή, πέρασε από την Προύσα και έμεινε ζωντανός για την πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League.

Σε ένα πραγματικό θρίλερ που διήρκησε 50 λεπτά (!), ο «δικέφαλος του βορρά» πάλεψε με όλες του της δυνάμεις και πήρε τη μεγαλύτερη - μέχρι φυσικά την επόμενη - νίκη του στη σεζόν, φεύγοντας με το διπλό από το «Tofas Spor Salonu» και την έδρα της Τόφας με σκορ 88-87 μετά από δύο παρατάσεις, στο Game 2 της σειράς των δύο ομάδων στα play-in της διοργάνωσης.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Φώτη Τακιανού «έσβησε» το break του πρώτου αγώνα και τη βαριά ήττα από τους Τούρκους (63-95), ανακτώντας το πλεονέκτημα έδρας. Πλέον, τα πάντα για την πρόκριση θα κριθούν στο Game 3 της σειράς που θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη (16/01) στην Πυλαία.

Όσον αφορά το ματς, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα και άξιζε τη νίκη, σε ένα ματς όπου είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Πρώτος σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς ήταν ο Φρίντρικρον με 18 πόντους (7 στην παράταση) και 8 ασίστ, με τους ΜακΝίς (17 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και Χάρισον (17 πόντοι, 6 ασ.) να ακολουθούν σε απόδοση, την ώρα όπου ο Τσιακμάς έκανε ένα από τα καλύτερα ματς της ζωής του με 15 πόντους και 5 μεγάλα τρίποντα σε κρίσιμα σημεία του αγώνα.

Για τους Τούρκους, ξεχώρισαν οι Γουίνστον και Ντένμον, με τον πρώτο να έχει 22 πόντους και 6 ασίστ και τον δεύτερο, 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Το ματς:

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα, και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε πέντε ομαδικά φάουλ από το 3ο κιόλας λεπτό, κατάφερε και ήταν κοντά στο σκορ. Με τον ΜακΝίς να κυριαρχεί στην αντίπαλη ρακέτα και να πετυχαίνει 8 γρήγορους πόντους, οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν με 11-10 στο 5’, ενώ λίγο αργότερα, με το δεύτερο τρίποντο του Φρίντρικσον στο ματς, οι φιλοξενούμενοι πήγαν στο 14-12. Κάπου εκεί, τα μαζεμμένα λάθη στα οποία υπέπεσε ο ΠΑΟΚ, σε συνδυασμό με τις κακές επιστροφές του στην άμυνα, είχαν σαν αποτέλεσμα οι Τούρκοι να τρέξουν ένα αναπάντητο σερί 1-0 για το +9 και το 23-14, προτού μειώσει στο 23-16 της περιόδου ο Τσαϊρέλης από την γραμμή των βολών.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο κυριάρχησαν οι σκληρές άμυνες και τα πολλά χαμένα σουτ των δύο ομάδων, μια συνθήκη η οποία και ευνοούσε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το σύνολο του Φώτη Τακιανού μπορεί να δέχθηκε το πρώτο σουτ εντός πεδιάς από την Τόφας μετά από 4,5 λεπτά αγώνα (!), ωστόσο, ούτε ο ίδιος ήταν εύστοχος, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο -8 (27-19). Από τα μέσα της περιόδου και έπειτα, η καλή και πιεστική άμυνα του «δικεφάλου» απέδωσε καρπούς, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει ψυχολογία, αλλά και εύκολα καλάθια στο τρανζίσιον. Από τέτοιες καταστάσεις, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα σερί 7-0 με τα καλάθια του ΜακΝίς και το τρίποντο του Τσιακμά, μειώνοντας στον πόντο (27-26) στο 17'. Οι Γουίνστον και Ντένμον βρήκαν σκορ για τους γηπεδούχους στο τελευταίο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να έχει την απάντηση με το τρίποντο του Μπελιάουσκας στο φινάλε, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με την ελάχιστη τιμή της διαφοράς για το 32-31 του ημιχρόνου

Η καλή εικόνα που παρουσίασε ο ΠΑΟΚ στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου, συνεχίστηκε και στο τρίτο δεκάλεπτο. Με την σκληρή και πιεστική άμυνα να αποτελεί «σταθερά», ο «δικέφαλος του βορρά» βρήκε και τον πολυπόθητο ρυθμό στην επίθεση που έψαχνε στο πρώτο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες αντάλλαζαν «χτυπήματα» στις αρχές της τρίτης περιόδου για το 37-37 στο 25'. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ήρθε η αγωνιστική εκτόξευση του «δικεφάλου», ο οποίος με όπλο το μακρινό του σουτ έχτισε γερές βάσεις για τη νίκη. Με τρία διαδοχικά τρίποντα δια... χειρός Τσιακμά, Μπελιάουσκας και Χάρισον, ο ΠΑΟΚ πήγε στο +6 (40-46), με το κάρφωμα του Γκίλμορ και το νέο τρίποντο του Τσιακμά λίγο αργότερα να πηγαίνει για πρώτη φορά τη διαφορά στο +10 για το 51-41 στο 29'! Οι γηπεδούχοι ροκάνισαν λίγο τη διαφορά στο τελευταίο λεπτό, προτού ο Τσιακμάς με μακρινό buzzer beater τρίποντο να διαμορφώνει το 54-44 του δεκαλέπτου.

Με τις δύο εύστοχες βολές του Χάρισον για το +12 (44-56) του ΠΑΟΚ ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος. Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς δεν μπόρεσαν να προστατέψουν, αλλά και να διαφυλάξουν αυτή τη σημαντική διαφορά που έχτισαν, με την Τόφας να κάνει την αντεπίθεσή της και να φέρνει το ματς στα ίσα για το 60-60 στο 35'. Και ενώ το μομέντουμ ήταν με το μέρος των γηπεδούχων, ο Χάρισον, με «κρύο αίμα», πήρε στις πλάτες του τον «δικέφαλο» και με τέσσερις πόντους και μία ασίστ στο τρίποντο του Μαργαρίτη, έστειλε την ομάδα του στο 67-62 στο 37'. Τα διαδοχικά τρίποντα των Φρίντρικσον, Χόμλι και Ο'Μπράιεν έκαναν το σκορ 70-68, για να ισοφαρίσει ο Γουάιλι (70-70) στα 65'' πριν το φινάλε. Ο ΠΑΟΚ είχε δύο φορές να πάρει τη νίκη στο τέλος, όμως ο Χάρισον αστόχησε σε δύο δύσκολα λέι απ, και κάπως έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Όπως ήταν λογικό, το θρίλερ συνεχίστηκε και στην παράταση, με τον Φρίντρικσον να δίνει το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ (72-74) με δύο σερί καλάθια. Μάλιστα, λίγο αργότερα, οι Θεσσαλονικείς πήγαν στο +4 (72-76) από τις βολές του Μπελιάουσκας, δύο λεπτά πριν το τέλος του έξτρα πενταλέπτου. Έξι μαζεμένοι πόντοι του Γουίνστον όμως έφεραν την Τόφας σε θέση οδηγού (78-76), με τον Χάρισον να πετυχαίνει ένα μεγάλο και δύσκολο καλάθι στα 23'' πριν το φινάλε για το 78-78, με τους Τούρκους να αστοχούν στην τελευταία επίθεση και το ματς να πηγαίνει σε δεύτερη παράταση!

Παρά την κόπωση και την φθορά των φάουλ, οι παίκτες του Φώτη Τακιανού πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους και δικαιώθηκαν! Με ένα μεγάλο τρίποντο του Τσιακμά, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 83-81 στα μέσα του πενταλέπτου, με τον Σχίζα λίγο αργότερα να κάνει το 85-84. Ο Ντένμον ισοφάρισε από την γραμμή των βολών, με τον Φρίντρικσον να αποδεικνύεται... τέρας ψυχραιμίας και να ευστοχεί στις τρεις βολές που κέρδισε για το 85-88, δύο λεπτά πριν το τέλος. Οι Τούρκοι μείωσαν σε 88-87 στην επόμενη φάση, με τις δύο ομάδες να χάνουν στο φινάλε διαδοχικά σουτ και τον ΠΑΟΚ να χαμογελά στο τέλος παίρνοντας μια σπουδαία νίκη!

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 32-31, 44-54, 70-70κ.δ., 78-78 α' παρ., 87-88 β΄παρ.

