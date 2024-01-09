Πόλο: Βούλιαξε τη Γαλλία και έκλεισε θέση στην τετράδα η Εθνική Γυναικών

Στην τετράδα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο του Αϊντχόφεν θα βρεθεί η Εθνική Γυναικών, που επικράτησε άνετα 15-7 της Γαλλίας και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ξεκίνησε εντυπωσιακά και προηγήθηκε 3-0, ωστόσο οι Γαλλίδες αντέδρασαν και, αφού ισοφάρισαν σε 3-3, κατάφεραν να πάρουν και το προβάδισμα, 5-4.

Παρ'όλα αυτά, οι παίκτες της Αλεξίας Καμμένου κατόρθωσαν να ανατρέψουν τα δεδομένα με δύο γρήγορα γκολ πριν το ημίχρονο και έπειτα δεν ξανακοίταξαν πίσω.

Το τρίτο οκτάλεπτο ανήκε ολοκληρωτικά στην Εθνική μας, που έφτασε το σερί της στο 6-0 και προηγήθηκε 10-5, με το προβάδισμα απλά να αυξάνεται στην τελευταία περίοδο και να φτάνει τα οκτώ τέρματα του τελικού αποτελέσματος (15-7).

Αντίπαλος στα ημιτελικά, η Ισπανία, που είχε νικήσει την Εθνική μας στον τελικό του τουρνουά το 2022, στο Σπλιτ.

Η αναμέτρηση θα γίνει την Πέμπτη (11/01) στις 21:30.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-1, 5-1

Ελλάδα (Α. Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 3, Χυδηριώτη 1, Ελευθεριάδου 1, Μαργαρίτα Πλευρίτου 2, Ξενάκη 1, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου 4, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Τορνάρου, Σταματοπούλου

Γαλλία (Τ. Λοράντος): Ρικράβ, Αντρέ, Αρτνί, Μπουλουμπακτσί 1, Ζιλέ 1, Χέρτζκα, Νταλουί 1, Μπατού 1, Βερνού, Ραντοσάβλιεβιτς 1, Ρασπό, Νταουλέ 2, Μαρτινό-Περέ

