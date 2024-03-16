Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες για νέα μεταγραφή

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφοΤόλη Κοτζιά, ο οποίος πήρε θέση για το παραπάνω θέμα στην εκπομπή ΠΑΡΕ-ΒΑΛΕ, το ενδεχόμενο μεταγραφής στον Παναθηναϊκό συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ανοικτά τα μάτια τους στη αγορά καθώς υπάρχει η σκέψη να αποκτηθεί παίκτης στο 5 ενόψει των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό. Πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που θα εμφανιστεί ο Αντετοκούνμπο μόλις επιστρέψει από τον τραυματισμό του.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.