Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες για νέα μεταγραφή

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν πολλές φήμες πως ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει παίκτη ενόψει του τέλος της σεζόν  

παναθηναϊκός μπάσκετ

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφοΤόλη Κοτζιά, ο οποίος πήρε θέση για το παραπάνω θέμα στην εκπομπή ΠΑΡΕ-ΒΑΛΕ, το ενδεχόμενο μεταγραφής στον Παναθηναϊκό συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ανοικτά τα μάτια τους στη αγορά καθώς υπάρχει η σκέψη να αποκτηθεί παίκτης στο 5 ενόψει των τελικών της Basket League με τον Ολυμπιακό. Πολλά θα εξαρτηθούν από την κατάσταση που θα εμφανιστεί ο Αντετοκούνμπο μόλις επιστρέψει από τον τραυματισμό του.

