Παναθηναϊκός: Τα δύο ματς «φωτιά» στα play offs για το Τριφύλλι

Τα play offs της Super League μπήκαν σε… παύση μετά την πρώτη αγωνιστική λόγω των Εθνικών ομάδων.

Ο Παναθηναϊκός δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο την κανονική διάρκεια αφού δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό από το Ηράκλειο, όμως οι «πράσινοι» έκαναν μεγάλη νίκη μέσα στο Καραϊσκάκης.

Πλέον η μάχη για τον πρωτάθλημα κορυφώνεται με την απόσταση του 5ου Ολυμπιακού να απέχει μόλις 5 βαθμούς από της πρωτοπόρου ΑΕΚ. Φυσικά το Τριφύλλι είναι κάπου ενδιάμεσα, 1 πόντο κάτω από τον ΠΑΟΚ και 3 κάτω από την κορυφή. Οι επόμενες δύο αγωνιστικές, μετά τις Εθνικές ομάδες είναι πολύ κρίσιμες για την ομάδα του Φατίχ Τερίμ.

