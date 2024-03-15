Η Διεθνής Ένωση Ποδηλασίας (UCI) ενημερώνει ότι ο Έλληνας αναβάτης Χρήστος Βολικάκης έχει ενημερωθεί για ένα Ανεπιθύμητο Αναλυτικό εύρημα (AAF) για εκλεκτικούς διαμορφωτές υποδοχέων ανδρογόνων (SARMs) του μεταβολίτη LGD-4033 (1) από τον Διεθνή Οργανισμό Ελέγχου (ITA) για λογαριασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ).

Η παρούσα AAF προκύπτει από την εκ νέου ανάλυση δείγματος που συλλέχθηκε στις 16 Αυγούστου 2016 κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016.

Ο εν λόγω επανέλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος επανέλεγχου υπό την ηγεσία του ITA για λογαριασμό της ΔΟΕ, το οποίο επικεντρώνεται σε δείγματα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016. Οι εν λόγω επαναναλύσεις αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του ολοκληρωμένου προγράμματος αντιντόπινγκ που διεξάγεται ανεξάρτητα από την ITA για λογαριασμό της ΔΟΕ από το 2018. Ενισχύουν τις προσπάθειες καταπολέμησης του ντόπινγκ λειτουργώντας ως πρόσθετο αποτρεπτικό μέσο κατά του ντόπινγκ και διευρύνοντας το φάσμα των πιθανών παραβάσεων των κανόνων που εντοπίζονται πέραν της αρχικής ανάλυσης του δείγματος. Το πρόγραμμα επαναληπτικής ανάλυσης επιτρέπει τη διενέργεια περαιτέρω ελέγχων βάσει επικαιροποιημένων πληροφοριών, ιδίως χάρη σε έρευνες, ή όταν οι μέθοδοι ανίχνευσης εξελίσσονται ως αποτέλεσμα της προόδου της επιστημονικής τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τα δείγματα μπορούν να αποθηκευτούν για 10 έτη μετά τη συλλογή τους (που παρατάθηκε από οκτώ έτη σε 10 έτη μετά τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016), διατηρώντας την ίδια νομική συνέπεια στην περίπτωση της εκ νέου ανάλυσης.

Ο αναβάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την ανάλυση του δείγματος Β του.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες (τους Κανόνες Αντιντόπινγκ της ΔΟΕ – ADR – και τους Κανονισμούς Αντιντόπινγκ της UCI – ADR), μόλις η ITA καθορίσει τις συνέπειες του AAF σύμφωνα με τον ADR της ΔΟΕ, το θέμα θα παραπεμφθεί στην UCI για να καθορίσει τις πιθανές κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν πέραν των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016 σύμφωνα με τον ADR της UCI.

Εν αναμονή της έκβασης της διαδικασίας της ITA και σύμφωνα με την ADR της UCI, ο αναβάτης έχει τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα.

Η UCI δεν θα σχολιάσει αυτή την υπόθεση όσο η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

(1) Το LGD-4033 και οι μεταβολίτες του είναι απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στην κατηγορία S1.2 (Άλλοι αναβολικοί παράγοντες) του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών, ο οποίος τηρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) και έχει υιοθετηθεί από την UCI.

Πηγή: Union Cycliste Internationale (UCI)

