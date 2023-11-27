Παναθηναϊκός: Ο καιρός που συναντάει στην Βαλένθια, πότε φεύγει

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Άρη και επέτρεψε στους υπόλοιπους διεκδικητές της Super League να τον πλησιάσουν στη βαθμολογία.

Παρόλα αυτά η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να ανασυγκροτηθεί και να κοιτάξει το πολύ κρίσιμο ματς κόντρα στην Βιγιαρεάλ.

Το Τριφύλλι ταξιδεύει το πρωί της Τετάρτης με προορισμό την Βαλένθια και με στόχο το διπλό απέναντι στα “κίτρινα υποβρύχια”.

