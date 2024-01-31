Η Αρμάνι Μιλάνο μπορεί να μην είναι ψηλά στη βαθμολογία της Euroleague όμως θα διεκδικήσει τη θέση της στην δεκάδα.

Η ομάδα του Έτορε Μεσίνα έχει 10 νίκες και 13 ήττες και βρίσκεται στην 12η θέση, δύο νίκες μακριά από την ζώνη των “play in”. Φυσικά δεν παύει να είναι ένα καλό σύνολο με παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν την “ζημιά”.

Πρώτος και καλύτερος είναι ο Νίκολα Μίροτιτς για τον οποίο έγινε και ένα από τα… σήριαλ του καλοκαιριού.

