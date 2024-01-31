Ατρόμητος-Παναθηναϊκός: Έκπληξη ή ανατροπή;

Σπουδαία αναμέτρηση στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και το τελευταίο επί της ουσίας εισιτήριο (19:00, Cosmote Sports, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, www.sportfm.gr) για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson να βρίσκει κάτοχο.

Προ εβδομάδας, οι Περιστεριώτες είχαν κάνει το… μπαμ, επικρατώντας 2-1 με ανατροπή των «πράσινων» στη Λεωφόρο, έχοντας και μπόλικη δόση τύχης, αφού το σύνολο του Φατίχ Τερίμ σπατάλησε ένα «τσουβάλι» ευκαιρίες, αλλά και πέναλτι στο φινάλε με τον Ιωαννίδη για να γνωρίσει τελικά την ήττα. Κάπως έτσι, στον σημερινό αγώνα, το «τριφύλλι» αναζητά μια νίκη με διαφορά τουλάχιστον δύο τερμάτων για να προκριθεί, ενώ με διαφορά ενός τέρματος θα έχουμε παράταση (σσ. δεν υπάρχει κανονισμός εκτός έδρας γκολ). Οι γηπεδούχοι από τη μεριά τους παίζουν για δύο αποτελέσματα (νίκη ή ισοπαλία) για να βρεθούν στα ημιτελικά.

Ο Ατρόμητος προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα από τον Αστέρα στην Τρίπολη με 3-1. Ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε καλή απόδοση, έχασε την ευκαιρία με το άστοχο πέναλτι του Βέργου να ισοφαρίσει προσωρινά και στη συνέχεια δεν κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει κάτι, μένοντας στο -6 από την εξάδα. Την επόμενη αγωνιστική ακολουθεί νέο πολύ απαιτητικό ματς για τους Περιστεριώτες, αφού φιλοξενούν τον ΠΑΟΚ για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο Σάσα Ίλιτς έχει να αντιμετωπίσει ορισμένες σημαντικές απουσίες για τον αγώνα στο Περιστέρι, αφού εκτός είναι και ο Γιώργος Ταβέλλας λόγω ίωσης. Στην αποστολή δεν βρίσκονται ούτε οι Αντρέας Κούεν (ίωση, προπονήθηκε χαλαρά στο σημερινό πρόγραμμα), Ντένζελ Γιουμπιτάνα (χτύπημα από το πρώτο ματς και είχε μόλις μία προπόνηση), Μαξίμ Ιμερέκοφ (χτύπημα στο μετατάρσιο από το πρώτο ματς) και Ουαζντί Κεσχρίντα που επέστρεψε με τενοντίτιδα από τις υποχρεώσεις του με την Τυνησία και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Φυσικά, εκτός παραμένει και ο Αγκιμπού Καμαρά που συνεχίζει με τη Γουινέα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Από την άλλη μεριά, επέστρεψε και πάλι στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού ο Σάμουελ Φριτζόνσον.

Την αποστολή αποτελούν οι: Τσιντώτας, Μαρκετζάνι, Δήμος, Πομόνης, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Αθανασίου, Ντε Μποκ, Κούντε, Έρλινγκμαρκ, Καραμάνης, Γκονθάλεθ, Φριντζόνσον, Βρακάς, Ρομπάιγ, Ντιρκς, Βέργος, Βαλένσια, Αντζιέλσκι, Τριμμάτης.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται και αυτός από ήττα, εκτός έδρας επίσης, από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-1. Ένα παιχνίδι στο οποίο οι «πράσινοι» δεν είχαν την επιθυμητή απόδοση, αλλά με τις ευκαιρίες που είχαν στο φινάλε, θα μπορούσαν τουλάχιστον να σώσουν τον βαθμό. Πλέον, το «τριφύλλι» έπεσε στην 3η θέση της βαθμολογίας και ψάχνει διαδοχικές νίκες για να επανέλθει στον… ίσιο δρόμο. Πρώτα στο σημερινό ματς του Κυπέλλου, παίρνοντας την πρόκριση, στη συνέχεια στο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο την Κυριακή.

Ο Φατίχ Τερίμ μπορεί να υπολογίζει εκ νέου στις υπηρεσίες του Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο οποίος αποθεραπεύτηκε, ενώ στην αποστολή βρίσκεται ξανά ο Μπαρτ Σένκεφελντ. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Χουάνκαρ, Σπόραρ, Βέρμπιτς και θεραπεία οι Ιωαννίδης, Βαγιαννίδης, Μάγκνουσον, Πάλμερ – Μπράουν, όντας όλοι εκτός. Μένει να φανεί τι θα επιλέξει για την ενδεκάδα ο Τούρκος τεχνικός, ο οποίος αρέσκεται να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα, δίνοντας χρόνο και ευκαιρίες στους περισσότερους ποδοσφαιριστές του. Κάτι που φαίνεται και από την άμεση προσαρμογή του Τάσου Μπακασέτα, ο οποίος έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύνολο του έμπειρου προπονητή.

Στην αποστολή βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Ξενόπουλος, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Μπακασέτας, Μπερνάρ, Λημνιός, Τσέριν, Μαντσίνι, Ούγκο, Γεντβάι, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Κυριόπουλος, Ακαϊντίν.

Η ομάδα που θα προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ σε διπλά παιχνίδια στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας – Κιβρακίδης, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Ντε Μποκ – Έντερ, Έρλινγκμαρκ, Κούντε – Βαλένσια, Βέργος, Ντιρκς.

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Λοντίγκιν – Κώτσιρας, Γεντβάι, Αράο, Μλαντένοβιτς – Ρούμπεν, Τσέριν, Μπακασέτας – Παλάσιος, Γερεμέγεφ, Μαντσίνι.

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Κωσταράς, Δημητριάδης

Τέταρτος: Τσαγκαράκης

VAR: Ζαμπαλάς, Κωνσταντίνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.