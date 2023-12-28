Παναθηναϊκός: Μεταγραφή… εγγύηση η οποία βγάζει τα λεφτά της

Ο Γάλλος σέντερ είναι από τα μεγάλα ονόματα που βρέθηκαν στο ρόστερ του Εξάσερου τη φετινή σεζόν.

Άλλωστε ο Παναθηναϊκός του έδωσε ένα μεγάλο συμβόλαιο για να τον πείσει να μετακομίσει στην Αθήνα.

Την περασμένη σεζόν ο Ματίας Λεσόρ ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Euroleage, όμως όταν ήρθε στο Τριφύλλι κάποιοι έλεγαν ότι χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα κάνει ίδια σεζόν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.