Παναθηναϊκός: Μεταγραφή… εγγύηση η οποία βγάζει τα λεφτά της

Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι έλεγαν για τον Ματίας Λεσόρ ότι απέδιδε καλά λόγω Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όμως βγαίνουν «άκυροι»

Παναθηναϊκός

Ο Γάλλος σέντερ είναι από τα μεγάλα ονόματα που βρέθηκαν στο ρόστερ του Εξάσερου τη φετινή σεζόν.

Άλλωστε ο Παναθηναϊκός του έδωσε ένα μεγάλο συμβόλαιο για να τον πείσει να μετακομίσει στην Αθήνα.

Την περασμένη σεζόν ο Ματίας Λεσόρ ήταν στην καλύτερη πεντάδα της Euroleage, όμως όταν ήρθε στο Τριφύλλι κάποιοι έλεγαν ότι χωρίς τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα κάνει ίδια σεζόν.

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός μπάσκετ
