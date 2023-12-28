Η ομάδα εθελοντών της bwin «ζέστανε» τα Χριστούγεννα με υπέροχες πράξεις αγάπης!

H αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin και φέτος τα Χριστούγεννα στάθηκε δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη. Με μικρές και μεγάλες πράξεις αγάπης, έχει ως στόχο να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων ενόψει Χριστουγέννων «ένωσε» τις δυνάμεις του με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, κατά την επίσκεψη στα Παιδικά Χωριά SOS, το Μαζί για το Παιδί, ενώ βρέθηκε στο Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, όπως και το Γηροκομείο Αθηνών.

Το κορυφαίο στοιχηματικό brand, προσπάθησε να κάνει αυτές τις ημέρες πιο χαρούμενες, πιο ζεστές για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, εκπρόσωποί του παρέδωσαν και φέτος χριστουγεννιάτικα γιορτινά κουτιά στους ηλικιωμένους στο Γηροκομείο Αθηνών που βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους.

Οι τρόφιμοι υποδέχθηκαν με ζεστασιά την αεικίνητη εθελοντική ομάδα της bwin και τα χαμόγελα περίσσευαν. Άνθρωποι στοργικοί, με ευαισθησίες που άνοιξαν κι αυτοί την αγκαλιά τους. Άλλωστε, η κίνηση μιας υπέροχης κυρίας να δωρίσει ένα ροζ ζιπουνάκι για το νεογέννητο μωρό ενός μέλους της bwin σκόρπισε συγκίνηση και απέδειξε πως η αγάπη πρέπει να μοιράζεται.

Η ομάδα της bwin συμμετέχει ενεργά στις πολύπλευρες πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης και συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Για 4η συνεχόμενη χρονιά οι εθελοντές της συγκέντρωσαν και παρέδωσαν με υπερηφάνεια στο Μαζί για το Παιδί περισσότερο από 1 τόνο τροφίμων μακράς διαρκείας για παιδιά και οικογένειες που έχουν πληγεί οικονομικά. Άλλωστε, κάθε χρόνο φροντίζουν να περνούν τον πήχη, ώστε να μοιράζουν χαρά εκεί που πρέπει.

bwin και Ολυμπιακός μοίρασαν δώρα και αγάπη

Το βραβευμένο στοιχηματικό brand μαζί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλαν μήνυμα αγάπης. Οι Πειραιώτες «φόρεσαν» τη στολή του Άγιου Βασίλη και οι Κάναν, Πίτερς, Γκος, Φαλ και Λούντζης με τους εκπροσώπους της bwin και εκπροσώπους του «Μαζί για το Παιδί» παρέδωσαν τα δώρα των 60 παιδιών του Κέντρου Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας Παιδικών Χωριών SOS Πειραιά. Τα χαμόγελα και οι αγκαλιές τους αποτέλεσαν νότα αισιοδοξίας για όλους τους παρευρισκόμενους.

Οι χριστουγεννιάτικες δράσεις συνεχίστηκαν, μιας και οι άνθρωποι της bwin επισκέφθηκαν τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή», που ανήκει στο πρόγραμμα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή μοιράζοντας δώρα στους 9 ωφελούμενους της Στέγης. Η χαρά και η συγκίνηση αυτών των ανθρώπων ήταν μια υπέροχη ανταμοιβή για όλη την ομάδα.

Οι εθελοντές της bwin πήραν μέρος σε όλες τις δράσεις και συμμετείχαν με όρεξη, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη που έχουν για προσφορά, αλλά και την αγάπη τους για το κοινό καλό και την βελτίωση της καθημερινότητας των συνανθρώπων τους.

Σε κάθε ευκαιρία, η bwin αποδεικνύει πως ρίχνει βάρος στην ουσία, καθώς στόχος της είναι να επιστρέψει στην κοινωνία την εμπιστοσύνη που λαμβάνει. Εξάλλου, το κοινωνικό αποτύπωμα ενός brand είναι εκείνο που το κάνει πραγματικά μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια, η bwin, με τις πολύπλευρες κοινωνικές της δράσεις και την στρατηγική υπεύθυνου και ασφαλούς παιχνιδιού που ακολουθεί, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για μια καλύτερη κοινωνία.

