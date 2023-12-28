Λογαριασμός
Νέα MVP εμφάνιση του Γιάννη, μαζί με τον Μίντλετον «κατάπιαν» τους Νετς

Οι Μπακς εκμεταλλεύτηκαν τις απουσίες των Νετς και επικράτησαν εύκολα (144-122) μέσα στο Μπρούκλιν, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον να πρωταγωνιστούν στην αναμέτρηση

giannis

Με έξι σημαντικές απουσίες παρατάχθηκαν οι Νετς κόντρα στους Μπακς, οι οποίοι έκαναν περίπατο τα ξημερώματα και επικράτησαν 144-122 μέσα στο Μπρούκλιν. Μάλιστα, τα «ελάφια» έκαναν season-high με 41 ασίστ για 51 καλάθια, ενώ είχαν εξαιρετικά ποσοστά από μακρινή απόσταση (23/51 τρίποντα, 45.1%).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κρις Μίντλετον βγήκαν μπροστά για το Μιλγουόκι απέναντι στους γηπεδούχους που αγωνίστηκαν χωρίς τους Σπένσερ Ντίνγουιντι, Νικ Κλάξτον, Ντόριαν Φίνι-Σμιθ, Κάμερον Τζόνσον, Μπεν Σίμονς και Λόνι Γουόκερ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας σούπερ σταρ «άγγιξε» το triple-double, έχοντας 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Από την πλευρά του, ο Μίντλετον έγραψε ιστορία, έχοντας 27 πόντους και 10 τελικές πάσες, ξεπερνώντας τους 12.000 πόντους στην καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Από εκεί και πέρα, διψήφιοι ήταν ο Κάμερον Πέιν με 18 πόντους, ο Μαλίκ Μπίσλεϊ σκόραρε 17, ο Μπόμπι Πόρτις τελείωσε με 14 και ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έμεινε στα χαμηλά με 12 πόντους.

Για τους Νετς, εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Τζέιλεν Γουίλσον τελείωσε τον αγώνα 21 πόντους, ο Τρέντον Γουότφορντ είχε 17 και ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ πρόσθεσε 14 πόντους, με 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-32, 59-66, 92-100, 122-144.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Γιάννης Αντετοκούνμπο μπάσκετ
