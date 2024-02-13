Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σακραμέντο Κινγκς: Μεγάλη ζημιά ο Βεζένκοφ - Εκτός για 4-6 εβδομάδες

Ο Σάσα Βεζένκοφ υπέστη διάστρεμμα τρίτου βαθμού και θα μείνει για αρκετό διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης

Vezenkov

Σοβαρό πλήγμα στους Σακραμέντο Κινγκς με τον Σάσα Βεζένκοφ! Ο Βούλγαρος φόργουορντ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση των «βασιλιάδων» και οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί διάστημα τρίτου βαθμού στον δεξιό αστράγαλο.

Όπως ανακοίνωσαν οι Κινγκς, ο Βεζένκοφ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες και όταν περάσει αυτό το διάστημα, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Στην πρώτη του σεζόν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ο 29χρονος μετράει 35 ματς με τη φανέλα της ομάδας του, έχοντας 5.6 πόντους και 2.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 38% στα τρίποντα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Σάσα Βεζένκοφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark