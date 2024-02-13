Σοβαρό πλήγμα στους Σακραμέντο Κινγκς με τον Σάσα Βεζένκοφ! Ο Βούλγαρος φόργουορντ τραυματίστηκε στην τελευταία προπόνηση των «βασιλιάδων» και οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί διάστημα τρίτου βαθμού στον δεξιό αστράγαλο.



Όπως ανακοίνωσαν οι Κινγκς, ο Βεζένκοφ θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4 έως 6 εβδομάδες και όταν περάσει αυτό το διάστημα, η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

Στην πρώτη του σεζόν στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, ο 29χρονος μετράει 35 ματς με τη φανέλα της ομάδας του, έχοντας 5.6 πόντους και 2.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ σουτάρει με 38% στα τρίποντα.

Sasha Vezenkov update. He’ll be out long term: pic.twitter.com/QNJVHDkFXt — James Ham (@James_HamNBA) February 13, 2024

