Παναθηναϊκός: “L’attacco dei giganti” στην Μπολόνια

Ο Παναθηναϊκός έχει μια δύσκολη έξοδο για τον “πρώτο τελικό” από τους τρεις που απομένουν και ίσως τον πιο δύσκολο λόγω της έδρας και επειδή η Βίρτους αυτή τη στιγμή καίγεται για τη νίκη, διότι σε περίπτωση ήττας χάνεται και ίσως μπλέξει στη διαδικασία του play-in.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει το διπλό για να κλείσει την υπόθεση πλεονέκτημα έδρας και να στρέψει το βλέμμα του για τα καλά στη δεύτερη θέση, που σημαίνει πολλά.

