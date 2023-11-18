Παναθηναϊκός: "Καταπράσινο" top 10 με καρφωματάρα Λεσόρ και τάπα Γκραντ

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός πως στις 10 καλύτερες φάσεις της 9ης αγωνιστικής υπήρξαν 4(!) από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στο νούμερο 4 βρίσκεται η καρφωματάρα του Λεσόρ. Ενώ καλύτερη φάση της αγωνιστικής για τους ανθρώπους της διοργανώτριας αρχής βγήκε η απίθανη τάπα του Γκραντ στο πρώτο ημίχρονο. Φάση την οποία δεν χορταίνουμε να την βλέπουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.