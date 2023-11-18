Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: "Καταπράσινο" top 10 με καρφωματάρα Λεσόρ και τάπα Γκραντ

Το top 10 της 9ης αγωνιστικής της Euroleague είχε 4 φάσεις από την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια  

παναθηναικός

Εντυπωσιακό ήταν το θέαμα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βίρτους Μπολόνια. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός πως στις 10 καλύτερες φάσεις της 9ης αγωνιστικής υπήρξαν 4(!) από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Στο νούμερο 4 βρίσκεται η καρφωματάρα του Λεσόρ. Ενώ καλύτερη φάση της αγωνιστικής για τους ανθρώπους της διοργανώτριας αρχής βγήκε η απίθανη τάπα του Γκραντ στο πρώτο ημίχρονο. Φάση την οποία δεν χορταίνουμε να την βλέπουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

