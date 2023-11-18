Γκριγκόνις: «Η άμυνα ήταν το κλειδί, απίθανοι οι οπαδοί μας»

Ο Παναθηναϊκός πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Euroleague και «σκαρφαλώνει» στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Μάριους Γκριγκόνις συνεχίζει να είναι εξαιρετικός και πολύ κομβικός για την ομάδα του Αταμάν.

Κόντρα στην Βίρτους είχε 6 πόντους όμως είχε αναλάβει τον πολύ δύσκολο ρόλο να αναλάβει τον Μπελινέλι.

Τα πήγε περίφημα αφού δεν τον άφησε να… πάρει ανάσα και παρά τους 20 πόντους του τον εκνεύρισε αρκετά έτσι ώστε να αποβληθεί.

