Στη λίστα του Ολυμπιακού ο Παλομίνο για τη θέση του στόπερ

Από τώρα έχουν αρχίσει να δουλεύουν στον Ολυμπιακό για την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι ερυθρόλευκοι επαναφέρουν παίκτες που ήταν στη λίστα από το καλοκαίρι αλλά και να εξετάσουν και άλλες περιπτώσεις που προκύπτουν. Πρώτος στόχος φέρεται να είναι η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, εκεί που σύμφωνα με πληροφορίες το ένα από τα ονόματα ποδοσφαιριστών που συγκαταλέγεται στη λίστα είναι και αυτό του Παλομίνο.

Ο Παλομίνο έχει συμβόλαιο με την Αταλάντα το οποίο οδεύει προς τη λήξη του με την ιταλική ομάδα να μην έχει τη διάθεση όμως να σταθεί εμπόδιο στο να συνεχίσει την καριέρα σε κάποια άλλη ομάδα.

Αυτή την σεζόν ο Παλομίνο έχει μόλις τρεις συμμετοχές με την φανέλα της, και δεν θα έλεγε «όχι» σε ένα ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας.

Το κακό στην περίπτωσή του, και ίσως το μεγαλύτερο «αγκάθι» από όλα είναι το γεγονός ότι δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο κάτι που για τον Ολυμπιακό με τους έξι ξένους, μη κοινοτικούς, και όλους στελέχη της ομάδας στις πρώτες επιλογές του Μαρτίνεθ ενδεχομένως να αποτελεί ένα απροσπέλαστο εμπόδιο.

