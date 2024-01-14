«Αλώβητη» στο «Ολντ Τράφορντ» η Τότεναμ!



Τα «σπιρούνια» βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως απάντησαν σε αμφότερες και τελικά πήραν την ισοπαλία 2-2, κρατώντας τους «κόκκινους διαβόλους» σε απόσταση... ασφαλείας από την πεντάδα!

Πλέον, η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου έχει 40 βαθμούς αν και πιθανότατα θα μείνει πίσω στη μάχη της τετράδας. Από την άλλη, το σύνολο του Τεν Χαγκ συνέχισε να δείχνει προβληματικό πρόσωπο και παραμένει στην 7η θέση, την οποία μάλιστα κινδυνεύει να χάσει από την Μπράιτον!



Η Γιουνάιτεντ μπήκε δυναμικά στο ματς και προηγήθηκε μόλις στο 3', με τον Μάρκους Ράσφορντ να πατά εντυπωσιακά την μπάλα στον Ράσμους Χόιλουντ, που τέλειωσε τη φάση με εξαιρετικό τρόπο για το 1-0. Η ισοφάριση για τα «σπιρούνια» ήρθε γρήγορα, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέδρο Πόρο, ο Ρισάρλισον έκανε άπιαστη κεφαλιά, νικώντας τον Ονάνα για το 1-1.



Οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν κατώτεροι στον αγωνιστικό χώρο, όμως και αποτελεσματικοί, με αποτέλεσμα να προηγηθούν ξανά. Χόιλουντ και Ράσφορντ συνεργάστηκαν ξανά, με τους ρόλους να αντιστρέφονται και τον Άγγλο επιθετικό να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Παρόλα αυτά, η Τότεναμ έμεινε «όρθια», καθώς σκόραρε στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, ισοφαρίζοντας σε 2-2 με μαγικό τελείωμα του Ροντρίγκο Μπεντανκούρ, μετά την ασίστ του Τίμο Βέρνερ στο ντεμπούτο του.



Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής



Παρασκευή, 12/1



Μπέρνλι-Λούτον 1-1

(36’ Αμντούνι - 90’+2’ Μόρις)



Σάββατο, 13/1



Τσέλσι-Φούλαμ 1-0

(45+4' Πάλμερ)



Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι 2-3

(35' Ίσακ, 37' Γκόρντον - 26' Μπερνάρντο Σίλβα, 74' Ντε Μπρόινε, 90+1' Μπομπ)



Κυριακή, 14/1



Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0



Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ 2-2

(3' Χόιλουντ, 40' Ράσφορντ - 19' Ρισάρλισον, 46' Μπεντανκούρ)



Σάββατο, 20/1



Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (14:30)

Μπρέντφορντ-Νότιγχαμ Φόρεστ (19:30)



Κυριακή, 21/1



Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (16:00)

Μπόρνμουθ-Λίβερπουλ (18:30)



Δευτέρα, 22/1



Μπράιτον-Γουλβς (21:45)



Η επόμενη αγωνιστική (22η)



Τρίτη, 30/1



Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ (21:30)

Λούτον-Μπράιτον (21:45)

Φούλαμ-Έβερτον (21:45)

Κρίσταλ Πάλας-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (22:00)

Άστον Βίλα-Νιούκαστλ (22:15)



Τετάρτη, 31/1



Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι (21:30)

Τότεναμ-Μπρέντφορντ (21:30)

Λίβερπουλ-Τσέλσι (22:15)



Πέμπτη, 1/2



Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (21:30)

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:15)

